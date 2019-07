Winnende Wout van Aert: “Ik dacht: ‘deze mag ik niet meer afgeven’, het is prachtig dat dit lukt” MCA/DMM

15 juli 2019

18u39 6 Tour de France Eerste Tour en meteen een ritzege. Wout van Aert verbaast de wielerwereld telkens opnieuw. “Ik kan het nog steeds moeilijk geloven. Ik wist dat deze rit een kans was. Ik dacht: ‘Deze mag ik niet meer afgeven.’ Het is prachtig dat het lukt.

“Vanmorgen was het de bedoeling om een sprint te doen met Dylan”, analyseerde Van Aert achteraf bij Merijn Casteleyn zijn ritwinst. “De finale was zo nerveus dat we het benauwd kregen. Ik bleef alleen met Steven Kruijswijk vooraan over. Gelukkig brak het niet nog eens in stukken. Op dat vlak was het toch tricky.”

“Ik wist wel dat het een kans was om te grijpen. Het is prachtig dat het lukt. Ik verbaas mezelf toch wel. Het is een speciaal gevoel om voor Ewan, Sagan en Viviani te eindigen. Ik had het niet voor mogelijk geacht om die mannen te kloppen.”

Van Aert met een bekende bewonderaar: Raymond Poulidor, opa van Mathieu van der Poel.