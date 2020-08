Winnaar Caleb Ewan opgelucht dat het tij gekeerd is: “Blij dat ik in de Tour kon bevestigen” Redactie

31 augustus 2020

19u12 0 Wielrennen Caleb Ewan (26) heeft Lotto Soudal de zege bezorgd in de derde etappe. Een hele opluchting nadat de ploeg in deze Tour al door zwaar weer ging . “De eerste dagen waren niet echt plezant, maar ik bleef gemotiveerd en wilde hier heel graag de rit winnen”, klinkt het bij de Australiër.

“Ik wist dat ik op deze finish kon winnen”, sprak Ewan na afloop. “De ploeg geloofde ook in mij. Iedereen heeft zich vandaag 110 procent gegeven. Ze hielden me vooraan en ik kon tot mijn sprint in die wielen rijden, alsof het een rode loper was.”

In de sprint snelde hij als een duiveltje uit een doosje naar voren en remonteerde hij Sam Bennett. “Eigenlijk zat ik een beetje te ver in de laatste kilometer, maar ik vond al bij al nog gemakkelijk een gaatje. Natuurlijk nam ik een risico door van ver te komen, ik moest wat slalommen, en vond langs de radar een gaatje. Ik kwam met een hoge snelheid en het werkte.”

Vorig jaar boekte Ewan drie ritzeges in zijn eerste Tour de France. Nu heeft hij zijn vierde zege beet. “Die eerste overwinningen waren erg speciaal”, blikte hij nog even terug. “Iedereen wil hier winnen, het niveau van het deelnemersveld ligt hoog en na vorig jaar wilde ik hier opnieuw scoren. Ik ben blij dat het me gelukt is. Dat is toch wel een opluchting, want ik wilde bevestigen. De kansen op een sprint zijn niet groot in deze Tour, dus ik ben blij dat ik deze heb gegrepen.”

Niet in zak en as

“Neen, we zaten niet in zak en as na deze Tourstart”, zei hij nog. “Dat mag je ook niet doen. Anders krijg je te veel stress en als je niet relaxed bent, kan je niet winnen. Dus je moet rustig en gemotiveerd blijven en hopen dat het tij keert. Natuurlijk waren we ontgoocheld na dit weekend. Zaterdag was er een kans op ritwinst en de gele trui en daar hoopten we op, maar het lukte niet. Je moet erin blijven geloven, want de pech stopt ook wel eens. Dat doet het altijd, dat wisten we wel.”

