Wilfried Peeters: "De groene trui? Dat gaan we dag per dag bekijken"

08 september 2020

Ploegleider Wilfried Peeters was opgetogen met de ritzege van Sam Bennet. “Vorige week waren we er al kortbij, maar toen kwam Ewan er nog over. Vandaag hielden we de wedstrijd goed onder controle. We wisten dat het een stressvolle dag zou worden met de vele obstakels onderweg en de zijwind. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om een goeie lead-out te doen voor Sam. Het belangrijkste is de ritzege. De groene trui? Dat gaan we dag per dag bekijken.”

