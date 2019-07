Wiggins praat over zijn indrukwekkende truiencollectie: “Prijs me gelukkig dat ik er een paar van Merckx heb” DMM

06 juli 2019

15u43 5 Tour de France Ook Bradley Wiggins is in ons land om de Tour te volgen. De Britse Tourwinnaar praat op zijn sociale mediakanalen honderduit over zijn liefde voor de fiets én over zijn indrukwekkende verzameling wielertruien. Vandaag een hommage aan Eddy Merckx.

“Natuurlijk Eddy, ik heb zoveel truien van hem. Ik heb er twee meegenomen, de rest zit in kaders. Dit is een speciaal jaar voor Merckx. We starten in Brussel, zijn thuis. Het is ook 50 jaar geleden dat Merckx zijn eerste Tour won in 1969", vertelt Wiggins, niet toevallig met één van de toenmalige gele truien in de hand.

“Dit is er een van 1969, maar niet van in die Tour. Het is een trui van een natourcriterium. Misschien nog zeldzamer dan de truitjes uit die Tour Zelf. Merckx reed toen voor Faema en domineerde de Tour op jonge leeftijd. Er was de legendarische rit over de Tourmalet waar hij 140 kilometer in de aanval reed en waar hij de Tour in een beslissende plooi legde.”

Wiggins wijst ook op nog een andere gele trui. “Hier heb je een gele trui uit 1971, toen Merckx voor Molteni reed. De hele branding van wielershirts met sponsors komt vanuit die tijd. Merckx was een mooie man die iconisch werd met Molteni op zijn borst. Ach, het zijn maar enkele van zijn truien. Hij won vijf Tours, ik prijs me gelukkig dat ik er een paar van in mijn bezit heb.”

Episode One | What this jersey means to me; Eddy Merckx 💛 @LeTour pic.twitter.com/rJlbv7oAIg Brad Wiggins(@ SirWiggo) link