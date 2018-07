Wie volgt vandaag illustere landgenoot op in de Tour? Het verhaal van Marcel Kint, die in volle finale de verkeerde kant werd uitgestuurd DMM

08 juli 2018

08u00 0 Tour De France Aankomen in La Roche-sur-Yon vandaag in de Tour. Het zoveelste Tourstadje zonder noemenswaardige geschiedenis horen wij u denken. Niets is minder waar. Ruim 80 jaar geleden triomfeerde de langst regerende wereldkampioen op de weg er in de Tour. Een Belg nog wel.

Het zou een stevige doordenker kunnen zijn op de eerste, beste wielerquiz. Verbind de bijnaam met de juiste renner. De Haai van Messina uiteraard met Vincenzo Nibali, 'The Boss' met Lance Armstrong, 'The Manx Missile' met Mark Cavendish. De voorbeelden zijn legio, al waren de bijnamen binnen het peloton in de vooroorlogse jaren nog veel groter gemeengoed. De Zwarte Arend bijvoorbeeld. Verwijzend naar een man die net voor de Tweede Wereldoorlog België mee op de wielerkaart zette.

Marcel Kint, die zijn bijnaam kreeg omwille van zijn uitgesproken neus en zwarte lievelingstrui, reed zich doorheen de jaren dertig in de Belgische wielerharten met niet minder dan drie opeenvolgende zeges in de Waalse Pijl. Jawel, Kint was Alejandro Valverde ver voor zijn tijd uit.

In 1938 fietste Kint in Valkenburg zelfs naar de wereldtitel op de weg. Het begin van een onuitgegeven statistiek, want door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zou de man uit Zwevegem de langste regerende wereldkampioen in de geschiedenis van het wielrennen worden. Kint zou de regenboogtrui tot 1946 in zijn bezit houden. Acht jaar wereldkampioen en het hadden er eigenlijk negen moeten zijn.

Op het WK in Zürich (1946) was de Zwarte Arend dik op schema om zijn titel over de Tweede Wereldoorlog heen te verlengen. Diep in de finale was onze landgenoot op pad met thuisrijder Hans Knecht. In één van de allerlaatste bochten stuurde een bevooroordeelde seingever de op kop sleurende Kint de verkeerde kant uit. Knecht profiteerde optimaal en werd wereldkampioen. De Zwarte Arend strandde op de tweede plaats

Wat Kint met La Roche-sur-Yon te maken heeft? De Zwevegemnaar was in de Vendée de allereerste Belg die het zegegebaar mocht maken. Op 31 juli wist Kint de eerste rit van een dag met drie etappes te winnen. Het was Kints eerste van in totaal zes Tour-ritzeges. In die bewuste Ronde van Frankrijk in 1936 eindigde de Zwarte Arend trouwens ook op een 9de plaats in het algemene klassement. We zien het de ritwinnaar van vandaag behoudens een half mirakel niet doen.

Ook na zijn wielercarrière bleef Kint succesvol. De West-Vlaming bouwde in en rond Kortrijk een bloeiende fietsenzaak uit. Momenteel zetten de kleinkinderen het werk van hun illustere grootvader verder. Kint stierf in 2002 op 87-jarige leeftijd. Een wielerfiguur voor de eeuwigheid.