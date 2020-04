Werk aan de winkel voor UCI: ASO wil Tourstart op 29 augustus, maar dan komt WK tijdrijden in het gedrang Joeri De Knop

15 april 2020

05u00 0 Tour de France De Tour streeft naar een nieuwe ‘Grand Départ’ in Nice op zaterdag 29 augustus. Maar belandt met de finish in Parijs, op 20 september, recht in het vaarwater van het WK tijdrijden. In die periode staan ook tal van andere belangrijke races geprogrammeerd, zoals de Vuelta en de Canadese GP’s. Werk aan de winkel dus voor de UCI. Want de datum van de Tour wordt heilig.

ASO hield het zelf kort, gisteren. Tegenover Belga bevestigde het dat een Tourstart op 27 juni, gezien het verlengde verbod op organisatie van grote publieksevenementen tot minstens half juli, “onmogelijk” is geworden. En: “We zoeken naar een nieuwe plaats op de kalender.” Einde reactie. Uit goeie bron vernamen we echter dat die ‘zoektocht’ nu al voltooid is. ASO streeft namelijk naar een nieuwe ‘Grand Départ’ in Nice eind augustus. De Franse krant Le Dauphiné kleefde daar al snel een concrete datum op: zondag 29 augustus. Tel daar drie weken bij en je komt als finishdatum uit op... 20 september, pal op de zondag van het WK tijdrijden in het Zwitserse Martigny. Daar zal de Internationale Wielrenunie (UCI) dus nog een oplossing moeten voor vinden. Net als voor de huidige organisatiedata van onder meer de Vuelta, de GP’s Quebec en Montreal en zoveel andere wedstrijden. Want de Tour, zo vernamen we ook, wordt allesbepalend in het ontgrendelen van de nieuwe, te herschikken wielerkalender. Daarin zal, zoals voorzien, voorrang worden gegeven aan de drie Grote Ronden en de vijf klassieke Monumenten. Nood breekt helaas wet.

Cruciaal in de nieuwe denkpiste waren de perspectieven die de Franse president Emmanuel Macron zijn ‘citoyen(ne)s’ bood tijdens zijn discours maandagavond. ‘La nouvelle etappe’, omschreef hij het toepasselijk in koerstermen. De harde lockdown mag dan ondanks de stagnerende coronapandemie nog wel vier weken worden doorgetrokken, ná 11 mei komt er mits een verbetering van de situatie mogelijk ruimte voor een versoepeling van de maatregelen en wordt rekening gehouden met een heropening van onder meer bedrijven, scholen en kinderopvang. ASO bespeurt er een geleidelijk herstel in van het economische en sociale leven en klampt zich vast aan de veronderstelling dat er vanaf dan ook in de sportwereld opnieuw vooruit zal kunnen worden gedacht. Het zijn richtlijnen waar ze iets mee kunnen.

Zo is er tijd om de landsgrenzen opnieuw open te stellen voor niet-EU-burgers. Titelverdediger Bernal, bijvoorbeeld, zit in harde lockdown in Colombia

Wat met voorbereiding?

Ook al blijft de redenering puur hypothetisch, ze klinkt wel – voorzichtig – realistisch. De Franse sportkrant L’Equipe wees er gisteren al op dat niet meteen na de eventuele opheffing van het organisatieverbod van grote evenementen in Frankrijk – het weekend van 18 en 19 juli, ‘best case’ – kan worden overgegaan tot de orde van de dag. “Daar is zeker een maand tot anderhalve maand voor nodig. De tijd om renners de kans te bieden hun normale fysieke activiteiten te hervatten, de landsgrenzen opnieuw open te stellen voor niet-EU-burgers (titelverdediger Egan Arley Bernal, bijvoorbeeld, zit in harde lockdown in Colombia, red.) en één of meerdere voorbereidingskoers(en), genre Dauphiné, op touw te zetten.”

Dat laatste is zeker de bedoeling. Vraag blijft wel welke teams en renners op basis van de beslissingen van hun eigen regeringen en Nationale Veiligheidsraden zullen kunnen deelnemen aan de Tour 2.0. En/Of in welke fysieke conditie ze dat zullen doen.