Wellens: "Voorlaatste klim voelde ik dat ik niet de beste was"

11 juli 2019

19u14

Bron: VTM 0 Tour de France Tim Wellens trok voor de derde keer in deze Tour in de aanval. De renner van Lotto-Soudal verstevigde zo zijn leiding in het bergklassement én ontving de Prijs van de Strijdlust: “Maar Thomas De Gendt had die prijs vandaag verdiend.”

De Gendt: “Ciccone leek mij de beste”

Ook de kamergenoot van Wellens was vandaag van de partij in de vroege vlucht. Thomas De Gendt ging zelfs even solo: “Ik wou Tim in een zetel zetten en een paar bergpunten wegkapen van de anderen. Ik hoopte de top van de voorlaatste klim te halen, maar het beste was eraf”, vertelde de ‘ontsnappingskoning’.