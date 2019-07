Wellens steviger leider in bergklassement: “Als ik dit elke dag doe, kan ik ver geraken” MCA/XC

18 juli 2019

17u43 1

Tim Wellens trok vandaag in het offensief en kwam onderweg tweemaal als eerste boven. Daardoor vergrootte de Belg van Lotto-Soudal zijn voorsprong in het bergklassement. “Het duurde heel lang tot de ontsnapping tot stand kwam. Daardoor verloor ik veel energie", klonk het bij VTM NIEUWS. “Ik koos er dan voor om te focussen op de eerste twee hellingen. Uiteindelijk sprokkel ik elf punten, dat is toch mooi meegenomen. Als ik dat elke dag doe, kan ik ver geraken.”