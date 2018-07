Wéér Pau, Franse Pyreneeënstad ontvangt de Tourkaravaan voor de 70ste (!) keer DMM

26 juli 2018

08u00 0 Tour De France Een Pyreneeënrit zonder Pyreneeën, dat is de 17de rit in de Tour anno 2018. Over grotendeels vlakke wegen gaat het na 171 kilometer naar Pau. Een kleinere stad aan de voet van de Frans-Spaanse bergketen die dit jaar al voor de 70ste keer de Tour mag ontvangen.

Jawel, u leest het goed. Pau is een ouwe getrouwe in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. De stad met 80.000 inwoners is de op twee na meest bezochte plaats in de Tour. De organisatie deed Pau een eerste keer aan in 1930 en sindsdien komt de stad haast jaarlijks aan bod. En daar zijn redenen voor.

Aan de voet van de Pyreneeën is Pau in de eerste plaats de enige écht grote stad. Met zo'n 80.000 inwoners is er genoeg infrastructuur voorhanden om het hele Tourcircus te huisvesten. Het is met andere woorden de ideale plaats voor heel wat teams om hun uitvalsbasis in onder te brengen tijdens de Pyreneeënritten in de Tour. Dit jaar brengt het peloton met de vlakke rit van vandaag en de tijdrit van zaterdag uiteindelijk vijf dagen in of rond de Pyreneeën door. Sommige ploegen wijken daarom voor hun verblijf uit naar Pau. Anderen zoeken het iets verderop in Tarbes.

Verder is Pau meer dan vaak de plaats vanwaaruit de Tour de Pyreneeën aandoet of net verlaat. Zo was Pau al meermaals de start- of aankomstplaats van een overgangsrit naar, of net weg van de Pyreneeën. In de Ronde van Frankrijk van 2010 doorkruiste het peloton Pau niet minder dan drie keer. Een eerste keer werd gewoon door de stad gereden. De tweede keer was Pau de aankomstplaats van de zestiende rit en de derde keer werd vanuit Pau gestart om de Col du Tourmalet te bedwingen. Andy Schleck won toen de rit en later na de clenbuterolaffaire van Alberto Contador ook de Tour.

Slechts twee steden in Frankrijk mochten de Tour meer ontvangen. In de hele geschiedenis mocht Parijs het peloton 140 keer ontvangen, Bordeaux 80 keer. Pau is met zijn 70ste passage vandaag dus een eervolle derde. Verder in de top vijf van meest bezochte steden vinden we tot slot ook nog Bagnères-de-Luchon (60) en Metz (40).

