Wat na Wout? Onze chef wielrennen ziet het somber in voor de andere Belgen in deze Tour Marc Ghyselinck

03 september 2020

19u42 8 Tour de France Wout van Aert (25) is superieur. Maar hoe zit het met de andere Belgen in de Tour? Onze chef wielrennen ziet het somber in: “Het dreigt voor hen een moeilijke Ronde van Frankrijk te worden.”

Koerstactiek, dat is als kwantumfysica. Je snapt er niets van. Wat speelt er door de hoofden van renners en hun ploegleiders? Welke rekeningen staan er nog open? Wie is er ooit een keer met andermans lief vandoor gegaan en krijgt daar in de koers nu de rekening voor gepresenteerd? Zoals ze in het Frans zeggen: allez savoir, weten doe je het nooit.

Waarom reden de Ineos Grenadiers met vijf man op kop in de beklimming van de Col de la Lusette? Dat is zo’n tactische vraag. Al sla je me dood. Adam Yates rijdt in het geel. Zijn werkgever heet Mitchelton-Scott. Die moest het kopwerk doen. Yates rijdt volgend jaar natuurlijk voor de Grenadiers. Zou het? Andere mogelijkheid: Bernal en co zochten een handlanger voor de Pyreneeën, waar het zaterdag en zondag hard aan toe zal gaan. En waar Primoz Roglic nog een keer met zijn grote voorhamer op het hoofd van Egan Bernal wil slaan. De Grenadiers zijn verzwakt, zegt men. Dit is niet het Team Sky van de grote dagen. Steken Yates en zijn maats Bernal zaterdag en zondag een handje toe, als een kleine wederdienst voor vandaag? Dat zou ook kunnen.

Greg Van Avermaet deed een gooi naar de ritzege in de zesde etappe van de Tour. Van Avermaet weet hoe dat moet. Hij won Tourritten in 2015 (Rodez) en 2016 (Le Lioran). Hij droomde stiekem van de gele trui, die heeft hij ook al elf dagen gedragen.

Van Avermaet koos de goede ontsnapping. “Misschien was het de sterkste groep ooit waarmee ik in een vlucht zat.” Kwiatkowski zei: “Mijn geld stond op de vluchters.”

Maar Lutsenko won, de Kazach reed Van Avermaet uit het wiel. En zo kwam er geen nieuwe Belgische ritzege in de Tour. Zondag ook al niet, op het einde van de rit over de Col d’Eze, waar Van Avermaet naar de vierde plaats sprintte. Hij kwam te laat om Julian Alaphilippe uit de gele trui te houden.

We hebben de voorbije dagen een verbluffende Wout van Aert gezien. Wat gaat deze Tour voor de andere Belgen nog brengen? Philippe Gilbert is er niet meer bij. Gecrasht in de eerste rit, knie gebroken, naar huis. Gilbert is 38 inmiddels, niet langer de veelwinnaar die hij ooit is geweest. Daar hebben we Van Aert nu voor. Gilbert had misschien nog één surprise in petto in de Tour. Niet dus.

Tiesj Benoot is over de vangrail gecrasht en Thomas De Gendt heeft zeer aan zijn rug. De Gendt doet zijn eigen ding, het liefst wanneer niemand dat verwacht. Maar het gaat ook voor hem moeizaam dit jaar. De Tour duurt nog lang en er komen nog kansen. Misschien wint Wout van Aert de sprint op de Champs Elysées. Voor de andere Belgen dreigt het een moeilijke Tour te worden.

