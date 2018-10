Wat mogen we verwachten van de twee Belgische Tourritten? TLB

24 oktober 2018

19u29

Bron: Stad Brussel 0 Tour De France Vanaf 11u30 wordt in Parijs het parcours van de volgende Ronde van Frankrijk voorgesteld. Dat het startschot voor de Tour al voor de tweede keer in Brussel zal worden gegeven, was al bekend. Maar wat mogen we nu verwachten van de twee Tourritten die in ons land zullen gereden worden? De stad Brussel lichtte op haar website al een tipje van de sluier over het parcours.

Zaterdag 6 juli - Brussel - Charleroi - Brussel - 192 km

Na het verlaten van Brussel via Molenbeek en Anderlecht trekt het peloton naar de Muur van Geraardsbergen, die ook al deel uitmaakte van het parcours van de eerste Ronde van Frankrijk van Eddy Merckx in 1969. Van daaruit gaat het richting Charleroi en terug naar Brussel. De renners scheren langs de Leeuw van Waterloo, het slagveld waar Napoleon en zijn troepen hun nederlaag leden. In de finale is er een passage in Sint-Pieters-Woluwe, waar de jonge Merckx destijds begon te fietsen en waar hij ook zijn eerste gele trui mocht aantrekken.

Zondag 7 juli - Brussel Koninklijk Paleis - Brussel Atomium - 28 km (ploegentijdrit)

De brede lanen van Brussel lenen zich voor een krachtdemonstratie van de ploegen tegen de klok, met weinig bochten en een aaneenschakeling van stukken ‘vals plat’. De laatste rechte lijn gaat richting het Atomium.

