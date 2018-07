Wat Gaviria precies bezielde bij het 'kopstootje' aan Greipel: "Ontgoocheling zette zich om in frustratie" Joeri De Knop in Frankrijk

14 juli 2018

21u36 0 Tour De France Van 2 en 3 naar 92 en 93. De Tourjury kende geen genade met André Greipel en Fernando Gaviria in Amiens. Met een gezicht als een donderwolk verdween de Colombiaan meteen de teambus op. Om er niet meer uit te komen. "Laat hem zijn ontgoocheling maar even verbijten", klonk het. "Want dat verklaarde het 'kopstootje' aan Greipel: ontgoocheling die zich omzette in frustratie."

Wéér 'net niet'. Voor de tweede dag op rij. Bluspoeder maakte het van Fernando Gaviria, normaal de rust in persoon. "Ik heb met Mario Cipollini gewerkt. Die zou een moord hebben begaan in zo’n geval", lachte Quick.Step Floors-teammanager Patrick Lefevere. "Marcel Kittel en Mark Cavendish gooiden hun helm stuk. En Fernando… heeft tot dusver nog nooit iets kapot gedaan. Een 'softie' dus." Ook nu stapte hij beheerst de bus op. Diep ontgoocheld wel. "Laat hem dit eerst maar even doorspoelen", gaf ploegleider Tom Steels de raad. "De teleurstelling om de nieuwe gemiste kans zette zich duidelijk om in frustratie. Dat verklaart wellicht het gebaar richting Greipel." Lefevere praatte de reactie niet goed. Maar bracht er wel begrip voor op. "Niemand verliest graag twee dagen op rij. Logisch dat hij niet blij is. Die onvrede werd extra gevoed door het feit dat Greipel hem tot twee keer toe insloot. Tja, dat is sprinten. Je moet er zelf voor zorgen dat je niet geblokkeerd raakt."

Het had anders kunnen lopen, vond Lefevere. Meer dan in Chartres kon Gaviria het perfect hebben gehaald van Groenewegen. "Maar hij ging niet mee toen Richeze voor hem de sprint lanceerde. Mooi op tijd nochtans, vond ik. Daar maakte hij een foutje. Sagan is uiteraard ook een 'linke'. Die zag Gaviria links zitten en wrong zich via de kortste weg, met Greipel in het wiel, handig tussen Max en Fernando in. Zijn goed recht, natuurlijk. Gaviria zat gevangen en geraakte er niet meer uit. Greipel sneed hem twee keer de pas af en reed daarbij tegen zijn voorwiel aan. Met zelfs schade tot gevolg. In een normale spurt is Groenewegen één van de snelsten. Misschien wel de állersnelste. Maar als Gaviria de ruimte krijgt, klopt hij hem. Daar ben ik vast van overtuigd. Al koop ik er natuurlijk niets mee."