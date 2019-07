Wat een nummer! Fantastische De Gendt rondt monstervlucht af in Tour, Alaphilippe herovert geel GVS/XC

13 juli 2019

17u23

Bron: Eigen berichtgeving 220 Tour de France Wat een nummer! Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) heeft de achtste etappe in de Tour de France gewonnen na een monstervlucht. In een kloeke heuvelrit van 200 kilometer tussen Mâcon en Saint-Étienne zette hij zelf de vroege onderneming op en rondde het immens fraai af. Julian Alaphilippe kwam te laat, maar herovert wel de gele leiderstrui.

A fantastic finish from @DeGendtThomas! 🌟

Fantastique final de Thomas De Gendt ! 🌟#TDF2019 pic.twitter.com/leoVUYOtDg Tour de France™(@ LeTour) link

“Het wordt een zwaar openingsuur”, dixit Greg Van Avermaet voor de start van de achtste etappe. “Het zal even duren voor de goede vlucht weg is”, beaamde Tiesj Benoot voor aanvang. Liep dat even anders. De rode vlag was amper opgeborgen, of Thomas De Gendt gaf er in de eerste meters een flinke lap op. Ben King (Dimension Data) en Niki Terpstra (Total Direct Energie) nestelden zich in zijn wiel. Meteen een tegenreactie? Niets van aan. Lotto en BORA-hansgrohe legden de grote meute aan banden, enkel Alessandro De Marchi (CCC) wist nog te ontsnappen en sloot even later aan. Dat was het dan. Vier leiders, klaar voor een lange dag in het offensief met zeven hellingen onderweg. Het was de start van een Belgische feestje. Opnieuw.

🚩 They're off ! Stage 8 is underway with many attacks already 🔥

🚩 L'Étape 8 est lancée ! Et déjà des attaques 🔥#TDF2019 pic.twitter.com/CX0tpcnCVh Tour de France™(@ LeTour) link

De gelukzoekers harkten snel vijf minuten bij elkaar. Het sein voor Trek-Segafredo met gele trui Ciccone, BORA en Sunweb - zij hadden vertrouwen in respectievelijk Sagan en Matthews - om de handen in elkaar te slaan en twee minuten van de voorsprong af te pitsen. Ondertussen bepaalde De Gendt het tempo in de kopgroep en kaapte hij op de eerste vier hellingen alle bergpunten weg. Ploegmaat Wellens mocht er gerust in zijn: die bollentrui zit ook morgen nog rond zijn schouders.

Met twee

Op het vijfde obstakel van de dag, de Côte de la Croix de Part, legde De Gendt er opnieuw stevig de pees op. Terpstra en King werden overboord gegooid, De Marchi beet zich vast in z’n wiel. De Gendt wéér als eerste boven, samen stortten ze zich vol in de afdaling. In die mate zelfs dat de Italiaan na een inschattingsfout net niet de nadarhekken in vloog. Het peloton kreeg op die manier extra tijd aangesmeerd: vier minuten voorgift op 55 kilometer van de streep. De vlucht had plots kans op slagen.

Het werd zo een strijd met twee versus het peloton - waar Astana zich dan maar dubbel plooide. Op de Côte d’Aveize - uiteraard weer spek naar de bek van De Gendt - wist de Kazachse ploeg een halve minuut van de voorsprong te reduceren. Toen ook EF Education First een handje toestak, liep de voorgift van het duo in de hobbelige wegen richting scherprechter Côte de la Jaillère mondjesmaat terug. Op 38 kilometer van de meet nog 2'30" voorsprong, tien kilometer later nog 1'50" en aan de voet van de Côte de la Jaillère één minuut. Geraint Thomas moest in de aanloop van die laatste klim halt houden, maar verloor uiteindelijk geen tijd.

Geel voor Alaphilippe

Op die scherprechter liet De Gendt ook zijn laatste collega achter. Een stevig tempo, maar ook Julian Alaphilippe plaatste zijn demarrage. Thibaut Pinot volgde. De Gendt hield op de top van de Côte de la Jaillère nog twintig tellen voorsprong over en smeet zich in de afdaling. Op weg naar een kopgroep van drie? Neen. De energietank van De Gendt was immers nog steeds niet leeg - wat een nummer. De twee Fransen kwamen geen meter dichter. De Gendt rondde fraai af. Alaphilippe was één van de topfavorieten voor ritwinst, maar moet zich uiteindelijk tevreden stellen met de herovering van de gele trui. Giulio Ciccone bolde samen met het peloton binnen.

Met Xandro Meurisse (7de) en Greg Van Avermaet (8ste) eindigden nog twee Belgen in de top tien. Het is na Dylan Teuns, die de zesde etappe won, de tweede Belgische zege in deze Tour. De Gendt triomfeert een tweede keer in de Ronde van Frankrijk, in 2016 was hij de beste op de Mont Ventoux. Toen pakte hij stevig uit, nu ook...

Uitslag

1. Thomas De Gendt (Bel/LTS) de 200 km in 5u00:17, (gem. 39,96 km/u)

2. Thibaut Pinot (Fra/GFC) op 0:06

3. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) 0:06

4. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:26

5. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:26

6. Matteo Trentin (Ita/MTS) 0:26

7. Xandro Meurisse (Bel/WGG) 0:26

8. Greg Van Avermaet (Bel/CCC) 0:26

9. Egan Bernal (Col/INS) 0:26

10. Geraint Thomas (GBr/INS) 0:26

Stand

1. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) 1416,6 km in 34u17:59, (gem. 41,30 km/u)

2. Giulio Ciccone (Ita/TFS) op 0:23

3. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:53

4. George Bennett (NZe/TJV) 01:10

5. Geraint Thomas (GBr/INS) 01:12

6. Egan Bernal (Col/INS) 01:16

7. Steven Kruijswijk (Ned/TJV) 01:27

8. Rigoberto Uran (Col/EF1) 01:38

9. Jakob Fuglsang (Den/AST) 01:42

10. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 01:45

.