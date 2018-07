Wat een groene trui lijden kan! Sagan stapt na calvarietocht hinkend van de fiets en maakt meteen tijd voor fans DMM/JDK

27 juli 2018

19u27 11 Tour De France Peter Sagan kende vandaag een moeilijke dag in de Tour. De Slovaak - nog steeds zwaar gehavend na een valpartij twee dagen geleden - overleefde uiteindelijk de laatste Pyreneeënslag en toonde zich na de aankomst ook nog eens van zijn grootste kant.

Even paniek rond Peter Sagan vandaag. De groene trui in de Ronde van Frankrijk kwam al héél vroeg in de laatste Pyreneeënrit in de problemen. De Slovaak moest op de Aspin de rol lossen en werd meteen bijgestaan door ploegmaat Daniel Oss. De vrees voor een opgave of een aankomst buiten tijd was plots reëel, tot Sagan op de Tourmalet post zou vatten in de grupetto.

De wereldkampioen wielrennen kwam uiteindelijk op 38 minuten van ritwinnaar Primoz Roglic over de meet. Missie geslaagd voor de zwaar gehavende Sagan, die na zijn valpartij twee dagen geleden vooral met uitrijden bezig is. Toch kon de Slovaak na de aankomst tijd maken voor enkele trouwe fans. "Het was de zwaarste dag uit mijn leven", stamelde een hinkende Sagan. Wat doet een drievoudige wereldkampioen wielrennen dan? Juist, handtekeningen uitdelen.

He suffered but he made it to the finish line: 💪 @petosagan !

Il a beaucoup souffert mais il l’a fait : 💪 @petosagan#TDF2018 pic.twitter.com/YTp3GzzYtI Le Tour de France(@ LeTour) link