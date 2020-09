Wat doet Van Aert in het slotweekend? “Na de cruciale rit van donderdag bekijken hoe we het aanpakken” ODBS

17 september 2020

06u08 2 Tour de France Opdracht eens te meer volbracht. Wout van Aert zette Primoz Roglic mooi af in de finale op de Col de la Loze, waarna hij de kopman zijn gooi naar het geel nog kracht zag bijzetten. Van Aert: “Dit liegt niet.”



De Jumbo-Vismatrein dendert onverstoord voort. Ook in de slotweek van de Tour. Hoezo, te veel krachten verspeeld in de beginfase? Wout van Aert was daar, opnieuw, het levende bewijs van. Tot op zeven kilometer van de top van de monsterlijke Col de la Loze voerde hij de forcing. Roglic uit de wind gezet, opnieuw meer dan zijn werk gedaan. “Om eerlijk te zijn: ik voelde me beter op de Col de la Loze dan op de Madeleine”, sprak Van Aert. “Daar heb ik echt afgezien. Wanneer het van vlak plots naar steil bergop gaat, dat is toch nog lastig voor mij. Zeker als er een ploeg de koers in handen pakt en een strak tempo oplegt, zoals Bahrein vandaag.”

Maar het eindresultaat mocht er alweer wezen. Roglic liep nog 17 seconden uit op concurrent Pogacar en telt nu 57 tellen voor op zijn landgenoot. Van Aert, een dag na zijn 26ste verjaardag, glunderend: “We zaten in een positie dat verdedigen het belangrijkst was. Wanneer je dan nog extra tijd kan pakken, is dat schitterend natuurlijk. Dit liegt niet.”

Uiteindelijk kwam Van Aert nog als 19de binnen op 7 minuten van Lopez. Afwachten wat hij nog vermag in het slotweekend, met zondag de spurt op de Champs-Élysées. Of zet hij in op het WK in Imola, de zondag erop? WVA droomt van goud in de wegrit. “Eerst is er nog morgen (vandaag, red.). Dat wordt nog een cruciale rit. Maar vanaf dan kan ik in principe niets meer betekenen voor Roglic. Dan moet er maar eens bezien worden hoe we die laatste twee dagen gaan aanpakken. Ofwel ga ik nog volle bak, ofwel spaar ik me met het oog op het WK.”

