Exclusief voor abonnees Wat als iemand positief test? Mag de familie nog op bezoek komen en hoe zullen de risico’s beperkt worden? Cruciale vragen bij een Tour in coronatijden Joeri De Knop en Klaas Dewijngaert

15 juli 2020

18u58 0 Tour de France De koers wordt (even) niet meer wat ze was. Het peloton gaat er straks uitzien als een versterkte burcht. Epidemioloog (en wielerfanaat) Pierre Van Damme (UA) en ploegdokters Piet De Moor (NTT) en Jens De Decker (Lotto-Soudal) beantwoorden vier cruciale vragen.

1. Stel: er duikt/duiken één of meerdere positieve coronagevallen op tijdens de koers. Wordt de wedstrijd dan meteen stilgelegd?

“Het besmettingsrisico kan weliswaar worden beperkt, maar nooit volledig worden weggevlakt. Helemaal ‘coronaproof’ krijg je het nooit”, merkt Van Damme, de tsunami aan aerosolen van zweet, speeksel en andere lichaamsvochten in het peloton indachtig, op. “Het vormen van bubbels is absoluut verdedigbaar. Maar in koers vermengen die afzonderlijke bubbels zich tot één nieuwe, grote bubbel. Stel dat binnen die megabubbel iemand positief test, zou je de wedstrijd in principe moeten stopzetten.” Logisch. Probeer het tegendeel maar eens te verantwoorden naar de buitenwereld toe. En toch. Zo’n vaart wil de Internationale Wielrenunie (UCI) het niet laten open, vernamen De Moor en De Decker. “Dat werd in één van de vele mails al duidelijk aangegeven. Per koers zal een Covid-coördinator worden aangesteld, zoals dat eerder in Parijs-Nice het geval was. Een plaatselijke Marc Van Ranst, zeg maar. Die de richtlijnen kent van de lokale autoriteiten en op basis daarvan kan beslissen wat er precies moet gebeuren.” Klinkt nogal vaag. Wat volgens De Moor toch wat onzekerheid schept bij de teamartsen. “Welke richting gaat het dan precies uit? Dreigt ook hier de quarantaine?” De Decker: “Elke minuut zal in zo’n geval zeer kostbaar zijn. Wellicht wordt het dan in de eerste plaats zaak om snel de hoogrisicocontacten te identificeren en ze uit de pelotonbubbel te halen, te laten hertesten en zo de verspreidingsgraad zo laag mogelijk te houden.”

