Wanty-Groupe Gobert mag voor het tweede jaar op rij naar de Tour: "Dit is supernieuws" DMM

15u29 0 Photo News Tour De France ASO, de organisatie achter de Ronde van Frankrijk, heeft zijn wildcards voor de Tour, Parijs-Nice en de Dauphiné Liberé vrijgegeven. Naast de achttien WorldTour-ploegen mogen drie Franse teams én het Belgische Wanty-Groupe Gobert van Hilaire Verschueren zich opmaken voor de Tour.

Direct Energie, Cofidis, Fortuneo-Samsic en Wanty-Groupe Gobert zijn de vier continentale teams die straks in juli aan de start van de Ronde van Frankrijk verschijnen. Dat maakte Amaury Sports Organisation (ASO) vandaag bekend in een persbericht. Wanty kreeg de voorkeur op onder meer Vital Concept Cycling, het nieuwe team van spurter Bryan Coquard.

Een nieuwe kans dus voor Frederik Backaert, Guillaume Van Keirsbulck en co om zich komende zomer opnieuw in de kijker te rijden. Wanty verzorgde vorig jaar in de eerste Tour-week het spektakel met meerdere ontsnappingen en dat kon ASO dus duidelijk smaken. "Ons team staat voor het tweede jaar aan de start van de Tour!", reageert Guillaume Martin opgetogen op Twitter. "Dat is super nieuws, bedankt aan de organisatoren voor het vertrouwen in ons team."

Voor Bryan Coquard en Vital Concept Cycling is de keuze van ASO een nieuwe slag in het gezicht. De spurter werd vorig jaar door Direct Energie thuis gelaten en ook nu moet de Fransman weer toekijken. "Ik ben zeer ontgoocheld", laat Coquard in een eerste reactie op Twitter weten.

Ook wildcards voor Parijs-Nice en Dauphiné bekend

De organisatie meldde naast de 22 Tour-ploegen ook de wildcards voor Parijs-Nice en de Dauphiné Liberé. De vier extra tickets voor de Dauphiné gaan naar Cofidis, Fortuneo-Samsic (het team van bolletjestrui Barguil), Vital Concept Cycling (het team van Bryan Coquard) en Wanty. In Parijs-Nice krijgen Cofidis, Direct Energie, Delko Marseillaise en Team Fortuneo hun kans.

@TeamWantyGobert sera au départ de @LeTour pour la deuxième année consécutive !!! Super nouvelle ! Un grand merci aux organisateurs pour la confiance qui nous est accordée. A présent au boulot, pour tutoyer les sommets en juillet!! https://t.co/8axtHYFaKz Guillaume Martin(@ GuilmMartin) link

Non invité sans même avoir eu le temps d'accrocher un dossard...

Très déçu. Coquard Bryan(@ bryancoquard) link

De 22 teams voor de Tour:

AG2R La Mondiale (Fra)

Astana Pro Team (Kaz)

Bahrain - Merida (Bah)

BMC Racing Team (VS)

Bora – Hansgrohe (Dui)

FDJ (Fra)

Lotto Soudal (Bel)

Mitchelton- Scott (Aus)

Movistar Team (Spa)

Quick-Step Floors (Bel)

Team Dimension Data (Z-Af)

Team EF Education First – Drapac P/B Cannondale (VS)

Team Katusha - Alpecin (Zwi)

Team Lotto NL - Jumbo (Ned)

Team Sky (G-Br)

Team Sunweb (Ned)

Trek – Segafredo (VS)

UAE Team Emirates (VAE)

Cofidis (Fra)

Team Fortuneo - Samsix (Fra)

Direct Energie (Fra)

Wanty-Groupe Gobert (Bel)

Photo News