Waar zijn die tijdritkilometers? Mankende Chris Froome denkt er het zijne van, nooit minder rijden tegen de klok dan in 2020 DMM

15 oktober 2019

13u28 0 Tour de France Nog één keer gaat hij voor zijn vijfde. Chris Froome wil volgend jaar naast Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain komen. Al is de Brit vooral op zoek naar tijdritkilometers. Froome kwam overigens nog steeds mankend op het podium tijdens de presentatie.

Dat het een zware Tour wordt en vooral eentje voor klimmers. Dat werd duidelijk op de presentatie van het parcours in Parijs. Met vier aankomsten bergop en 19 hellingen verspreid over drie weken is de volgende Ronde van Frankrijk gesneden koek voor de klimmers. “Het is geen Tour voor rouleurs, maar één voor klimmers”, vertelde koersdirecteur Christian Prudhomme.

Klopt, want met amper 36 kilometer gaat de Tour opnieuw een tijdrit-dieptepunt tegemoet. Er is geen ploegentijdrit, geen vlakke tijdrit, maar dus wel een tijdrit van 36 kilometer naar de top van La Planche des Belles Filles (net voor het geitenpad dat dit jaar werd aangedaan). De voorbije 20 jaar waren er nooit minder tijdritkilometers (zie onderaan dit artikel). Vorig jaar stond naast de individuele tijdrit van 27 kilometer namelijk ook nog een ploegentijdrit in Brussel op het programma.

Froome dacht er het zijne van en stuurde nog tijdens de presentatie een rake tweet de wereld in. “Op zoek naar tijdritkilometers in de Tour”, tweette de Brit met een kwinkslag. Froome is na zijn val in de Dauphiné nog altijd niet helemaal de oude. Zo stapte hij duidelijk mankend het podium op voor de presentatie in het Palais des Congrès in Parijs.

Froome mankend op het podium:

Looking for the TT km’s in #TDF2020 😆 @LeTour pic.twitter.com/t22Fm9ng9E Chris Froome(@ chrisfroome) link

Evolutie aantal tijdritkilometers in de voorbije 20 jaar

1999: 3 tijdritten: 6,8 + 56 + 53= 115,8 km

2000: 2 tijdritten: 16,5 + 58,5 = 75 km (+ ploegentijdrit 70 km)

2001: 3 tijdritten: 8,2 + 32 + 61 = 101,2 km (+ ploegentijdrit 67 km)

2002: 3 tijdritten: 7 + 52 + 50 = 109 km (+ ploegentijdrit 67, 5 km)

2003: 3 tijdritten: 6,5 + 47 + 49 = 102,5 km (+ ploegentijdrit 69 km)

2004: 3 tijdritten: 6,1 + 15,5 + 55= 76,6 km (+ ploegentijdrit 64,5 km)

2005: 2 tijdritten: 19 + 55,5 = 74,5 km (+ ploegentijdrit 67,5 km)

2006: 3 tijdritten: 7 + 52 + 57 = 116 km

2007: 3 tijdritten: 8 + 54 + 56 = 118 km

2008: 2 tijdritten: 29 + 53 = 82 km

2009: 2 tijdritten: 15 + 40 = 55 km (+ ploegentijdrit 38 km)

2010: 2 tijdritten: 8,9 + 51 km: 59,9 km

2011: 1 tijdrit: 41 km (+ ploegentijdrit 23 km)

2012: 3 tijdritten: 6,4 + 41,5 + 53,5 = 101,4 km

2013: 2 tijdritten: 33 + 32: 65 km (+ ploegentijdrit 25 km)

2014: 1 tijdrit: 54 km

2015: 1 tijdrit: 13,8 km (+ ploegentijdrit 28 km)

2016: 2 tijdritten: 37,5 + 17 = 54,5 km

2017: 2 tijdritten: 14 + 22,5 = 36,5 km

2018: 1 tijdrit: 31 km (+ ploegentijdrit 35,5 km)

2019: 1 tijdrit: 27 km (+ ploegentijdrit 28 km)

2020: 1 tijdrit: 36 km