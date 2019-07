Waar eindigt dit? Buitenaardse Van Aert zorgt na waaierrit voor derde Belgische ritzege in de Tour! JH/DMM

17u15 5 Tour de France Wout van Aert heeft voor een derde Belgische ritzege in de Tour gezorgd! Onze landgenoot won de rit met aankomst in Albi voor Elia Viviani en Caleb Ewan. Julian Alaphilippe staat steviger in het geel na een waaieroorlogje tussen de favorieten.

Voor de tiende dag op rij koers in de Ronde van Frankrijk. Normaliter staat de tweede maandag in de Tour garant voor een rustdag, niet zo in deze editie. Het peloton is pas morgen aan verpozing toe. Nog één keer het krachtenarsenaal aanwenden dus in de 217 heuvelachtige kilometers tussen Saint-Flour en Albi.

In tegenstelling tot de voorbije dagen lieten de sprintersploegen niets aan het toeval over. Groenewegen, Viviani en Ewan waren verlekkerd op een nieuwe massaspurt. Martin, Asgreen en Monfort - het mag ook wel eens gezegd - reden zich opnieuw de naad uit de broek voor hun kopmannen.

Zo kwam het dat de zes aanvallers nooit meer dan drie minuten kregen toebedeeld. Geen landgenoten overigens vooraan. Tony Gallopin was tot op 25 kilometer van de aankomst de blikvanger vooraan. Net toen viel het peloton de aanvallers op de nek.

Of tenminste wat er van overbleef. Op de glooiende wegen naar Albi pookten Ineos en Deceuninck-Quick.Step de boel op met de wind in de zij. Waaieralarm en dat hadden enkele favorieten niet goed begrepen. Pinot, Porte, Fuglsang, Landa en Bennett kregen allemaal op hun appel en verloren allemaal één minuut en meer.

Alaphilippe, Bernal, Thomas, Quintana en Kruijswijk hadden de slag dan weer niet gemist. Zij lieten zich goed meedrijven in het beukgeweld tegen de wind in. Een flink zaakje in het klassement voor hen. Bleven nog de sprinters over die het in Albi waar moesten maken. Viviani, Ewan en Sagan hadden zich niet laten verrassen.

Groenewegen wel en dat speelde in de kaart van Wout van Aert. Onze landgenoot ging vol zijn kans op de licht hellende aankomststrook. De drievoudige wereldkampioen veldrijden kwam tot zijn eigen verbazing over Ewan en Viviani. Die laatste kon het net als half België amper geloven dat Van Aert hem nog voorbleef. Na Teuns en De Gendt nu Van Aert. De derde Belgische ritzege in vijf ritten tijd. De Tour is van ons!