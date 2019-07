Vreugde bij Deceuninck-Quick.Step: “Veel wijngaarden gezien, het zal smaken vanavond” JH/DMM/JSU/MCA

09 juli 2019

18u11 0 Tour de France Voor de tweede dag op rij is Deceuninck-Quick.Step aan het feest. De gele trui verdedigen én de sprint inleiden, ze kunnen het allemaal bij de Belgische formatie.

In de sprintvoorbereiding was hij niet betrokken, want Yves Lampaert reed al een hele dag op kop van het peloton: “Ik moest de gele trui van Alaphilippe beschermen, dus ik heb het einde niet gezien, maar ik hoor dat het wel perfect is verlopen”, vertelde de West-Vlaming. In de eerste rit kwam Viviani er niet aan te pas, toch behield de ploeg het volle vertrouwen in de snelle Italiaan: “In de ploegentijdrit kon je al zien dat hij echt goed was en ook gisteren ging hij lang mee”, wist de voormalige Belgische kampioen te vertellen. Het Tourpeloton heeft de champagnestreek verlaten, maar Lampaert is er gerust in: “Ik heb veel wijngaarden gezien vandaag, dus het zal ook wel goed zijn”, knipoogde renner van Deceuninck-Quick.Step.

Alaphilippe: “Ik doe graag iets voor mijn ploegmaats”

“De gele trui heeft voor mij niets veranderd. Ik help graag in de sprint voor mijn ploegmakkers”, vertelde Julian Alaphilippe die de lead-out deed voor Elia Viviani. “Ik had geen zin om achteraan te zitten en wou een valpartij ook vermijden, daarom heb ik me op kop gezet bij het ingaan van de laatste kilometer. Morkov en Richeze volgden en daarna reed Viviani een prachtige sprint. Mijn eerste dag in het geel afsluiten met een ritoverwinning voor de ploeg, top!”

Richeze: “De hele ploeg heeft fantastisch werk geleverd”

Elia Viviani wou Maximiliano Richeze er absoluut bij in deze Tour, terecht want de Argentijnse kampioen bracht zijn Italiaanse kopman in een zetel naar de laatste rechte lijn: “Maar de hele ploeg heeft fantastisch werk geleverd, ik ben trots dat ik deel uitmaak van dit team”, concludeerde een uiterst tevreden Richeze.