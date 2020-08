Voor het eerst in vijf jaar vrije rol voor Oliver Naesen: “Nu heb ik geen excuus als het mislukt” Bart Audoore

28 augustus 2020

05u00 0 Tour de France Nog een dag tot de Tourstart. Een spannend moment voor Oliver Naesen (29): voor de eerste keer in vijf jaar krijgt hij de vrijheid om zijn eigen kans te gaan.

“Ik ben zeer goed gerecupereerd van het EK”, zegt Naesen. “Vooraf was ik niet zo blij dat het maar 180 kilometer was, want ik heb liever een langere koers, maar nu ben ik wel content: ik voel niks meer in mijn benen, dat is goed.”

Naesen is toe aan zijn vijfde Tour. Sinds hij bij AG2R rijdt, betekent dat werken voor kopman Romain Bardet, maar dat wordt deze keer een beetje anders. “Romain mikt minder op het klassement”, zegt Naesen. “Een vierde plaats interesseert hem niet meer, dan wint hij liever een rit. Dat betekent ook minder stress voor ons. Vroeger telde elke seconde, het was constant opletten en alert zijn.”

Hij neemt het woord ‘ontspannen’ niet in de mond, maar het is wel een beetje wat Naesen bedoelt. De nieuwe insteek betekent dat hij zelf ook meer vrijheid zal krijgen. Daar kijkt hij wel naar uit. “Romain is nog steeds onze leider, maar ik zal meer kansen krijgen in de ‘tussenritten’. Een Tourrit is een doel in de carrière van elke renner, iedereen droomt daarvan. Het is niet hetzelfde als de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen, maar het komt er maar net onder.”

Naesen meent dat hij een parcours op zijn maat krijgt. Hij ziet veel ritten die “te zwaar zijn voor de sprinters en niet interessant genoeg voor de klassementsrenners”. “Er zijn kansen voor ­‘baroudeurs’, renners die willen aanvallen”, zegt hij. “Ik ben zelfs niet zeker dat de eerste rit in een sprint eindigt. Voor mezelf zie ik zeker vier of vijf ritten.”

Dat is fijn, maar het brengt ook druk mee. “Dit is het moment om te bewijzen dat ik een rit kan winnen in de Tour. De voorbije jaren had ik altijd een goed excuus dat ik moest werken voor een kopman. Als het nu mislukt, valt dat weg. Nu is het aan mij.”

