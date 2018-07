Vluchter De Gendt: "Het peloton speelde met ons" Nico Dick in Frankrijk

20 juli 2018

19u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tour De France Thomas De Gendt was een van vier vluchters die de rit naar Valence kleurde. Maar de Oost-Vlaming wist al snel dat de inspanning een maat voor niets was. "Het peloton speelde met ons. Ik heb me dan ook niet te veel geforceerd."

Lotto-Soudal is gehalveerd. Dat de sfeer in Hotel Drôme boven op Alpe d'Huez gisteren wat bedrukt was, geeft De Gendt toe. "Maar de Tour duurt nog meer dan een week. Dus moeten we er het beste van maken. In de sprints trekken we de kaart Jasper De Buyst, in de andere etappes proberen Vanendert, Marczyński of ik in de aanval te trekken. We klampen ons vast aan het verhaal van Rabobank een aantal jaar geleden. Die maakten hetzelfde mee, maar wonnen in de slotweek toch nog een etappe."

De Gendt was vandaag de eerste van het overgebleven kwartet die voor de aanval koos. "Omdat het een vreemde dag kon worden, dacht ik vooraf. Er zijn veel sprinters naar huis, veel renners zijn moe, dus had ik gehoopt om met een omvangrijke groep weg te rijden. Niet dus. De overgebleven sprintersploegen speelden het slim. Ze lieten maar vier man toe in de ontsnapping en behielden zo gemakkelijk de controle. En was onze inspanning een maat voor niets."

(lees onder de foto verder)

Dat hij het al snel wist, zegt De Gendt. "We kregen maximaal drie minuten. Dan weet je dat het vechten is tegen de bierkaai. We hebben ons ook niet overdreven geforceerd onderweg. Rustig tempo gereden. Natuurlijk moet je blijven stampen, zeker omdat de wind in het nadeel blies. Me laten inlopen wilde ik echter niet. Je weet nooit wat er in de finale gebeurt. Ik heb ooit koersen gewonnen terwijl ik uren lang amper twee minuten voor het peloton uitreed. Dat was vandaag dus niet het geval."

Ervaring

"Je merkt in het peloton dat het al zwaar geweest is", gaat De Gendt voort. "Alleen al bij de demarrages in de aanvangsfase. Veel renners die in de aanval willen, laten het sneller lopen dan anders. Maar de echte schade zal je pas in de laatste vier, vijf dagen kunnen opmeten. Nu herstelt iedereen nog. En maandag is er de rustdag. Maar daarna zal je zien wie ervaring heeft in grote rondes en wie niet. In principe ga ik net iets minder rap kapot dan de doorsnee renner. Wie weet doe ik daar in de slotweek wel ergens mijn voordeel mee."