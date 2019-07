Vinokourov spreekt straffe taal: “Als Alaphilippe in het geel Parijs haalt, begrijp ik niks meer van wielrennen” LPB

20 juli 2019

15u20

Bron: RMC Sport 0 Tour de France Straffe taal bij Alexandre Vinokourov. De manager van Astana werd bij de Franse zender RMC Sport gepolst naar zijn mening over de prestaties van Julian Alaphilippe. De Fransman van Deceuninck - Quick.Step rijdt na zijn eclatante tijdritzege van gisteren nog altijd rond in de gele trui. Voor ‘Vino’ duidelijk een verrassing.

“Ik ben verbaasd over wat Alaphilippe gisteren presteerde in de tijdrit”, zei Vinokourov. “Ik dacht dat hij de gele trui zou verliezen, maar goed, chapeau. Ik weet dat een renner boven zichzelf kan uitstijgen in de gele trui. Ik wist echter niet dat je ermee kon vliegen. Het zal een grote verrassing zijn als Alaphilippe met de gele trui in Parijs zou arriveren. In dat geval zou ik niets meer van het wielrennen begrijpen. Maar oké, hij rijdt voor eigen volk en is gemotiveerd met die gele trui rond zijn schouders. In het geel kan je altijd wat meer. We hebben Voeckler gehad die hem ook lang heeft gedragen. Alaphilippe is een andere categorie, we zullen zien na de Pyreneeën.”

Alaphilippe haalde zijn schouders op bij de uitlatingen van Vinokourov. “Ik ben hier om te koersen, de rest laat mij koud. Ik ben hier niet in de Tour om op zo’n dingen te antwoorden. Ik weet wat ik ervoor gedaan heb om dit niveau te halen.”

