Vier Belgen in goeie groep, maar niemand opgewassen tegen ijzersterke Deen: herbekijk de hoogtepunten van de 19de rit Redactie

18 september 2020

21u22 0

Sören Kragh Andersen (Team Sunweb) won de negentiende etappe in de Ronde van Frankrijk. In de etappe over 166,5 kilometer tussen Bourg-en-Bresse en Champagnole was de Deen in het slot de sterkste en de slimste van een kopgroep van twaalf, met daarin vier Belgen. Kragh Andersen sloop weg op zo’n zestien kilometer van de meet en liet zijn voorsprong oplopen tot ongeveer een minuut. In de achtervolgende groep won de Sloveen Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) de sprint voor de tweede plaats, voor Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. Met Dries Devenyns zat ook een vierde Belg in de goeie groep.

Voor vrijbuiter Kragh Andersen was het al de tweede zege in deze Tour. Eerder was hij al de beste in de veertiende etappe.

