VIDEO. Wout van Aert denkt ook na Tour-zege niet aan WK: "Ik wil graag crosser blijven"

16 juli 2019

17u48

Wout van Aert stond daags na zijn ritzege in de Tour VTM-journalist Merijn Casteleyn te woord. “Ik kreeg veel opmerkingen over het gezicht van Elia Viviani (die nét na de finish Van Aert een zure blik toewierp, red.). Eerst snapte ik niet goed waarom, maar toen ik de beelden zag, was het toch iets aparts", klonk het onder meer bij Van Aert. “Het is iets dat bijblijft bij deze overwinning. En dat we ketonen gebruiken? Een non-discussie.”

Tom Boonen gaf in zijn HLN-column aan dat Van Aert naar het WK moet als kopman voor de Belgen. Van Aert zelf zei eerder dit jaar al dat hij kiest voor de crosswinter en dat WK laat voorbijgaan. Dat herhaalde hij de voorbije weken al een paar keer en ook nu nog. “Dat is al zo vaak opgerakeld, ik snap dat iedereen me overal aan de start wil. Zeker na een overwinning in de Tour. Dan is het misschien logisch dat het terug een thema wordt, maar ik moet keuzes maken. Ik wil graag crosser blijven, ik wil ook een beetje vakantie nemen. Mensen lijken te vergeten dat ik al lang aan het fietsen ben, zonder echte rustperiode. Augustus wordt vakantie en dan bouw ik op naar de cross en niet naar het WK op de weg.”

