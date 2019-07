VIDEO. Van Avermaet en Pauwels over ploegentijdrit: “Al sinds trainingskamp in december mee bezig” MMP/JDK

05 juli 2019

11u56 0 Tour de France Bij Greg Van Avermaet valt maar weinig stress te bespeuren in de aanloop naar de Tourstart in eigen land. Voor de ploegentijdrit is hij realistisch, maar in de derde rit wil hij wel meedoen voor de knikkers.

“De ploegentijdrit winnen wordt moeilijk, maar ik hoop toch met CCC net achter de top drie/vier te eindigen. Top vijf moet zeker kunnen.” De eerste rit op Franse bodem, rit 3 naar Epernay, is zijn eerste grote doel in deze Tour: “Die finale ligt me echt heel goed. Beetje vergelijkbaar met de finales van de etappes waarin ik in het verleden schitterde en won. Tricky. Met enkele leuke beklimmingen en een hellende aankomst, waarop ik nog altijd moet kunnen meedoen voor de zege. Misschien niet meer zo uitgesproken als een paar jaar geleden, maar zeker nog voldoende om een goed resultaat na te streven. Daar heb ik me ook specifiek op voorbereid.”

CCC-ploegmaat Serge Pauwels: “De ploegentijdrit is zeker belangrijk voor ons”

Beelden van tijdens de persconferentie:

De sfeer zit er alvast goed in bij CCC. Op hun persconferentie zongen ze ‘happy birthday’ voor ploegleider Valerio Piva. Kunnen ze hem een mooi cadeau geven met een ritzege in de Tour?

Van Avermaet en zijn ploegmaats gaan deze voormiddag nog 50 km losrijden. Ze vertrokken daarnet aan Brussels Expo: