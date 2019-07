VIDEO. Van Aert leeft rustig toe naar Tour: “Ik kijk uit naar de tijdrit in Pau” Redactie

03 juli 2019

16u26

Bron: Belga 2 Tour de France Wout van Aert maakt zaterdag zijn debuut in de Tour de France. De renner van Jumbo-Visma heeft nog geen last van stress. "Het is nog lang tot en met zaterdag", vertelde hij zonet in het Nederlandse Ossendrecht. "Ik kijk er vooral naar uit om van start te gaan en mijn team te helpen."

Van Aert was een verrassing in de selectie van Jumbo-Visma voor de Ronde van Frankrijk. Plots kwamen er enkele plekjes vrij en omdat de crosser zo'n sterk voorjaar achter de rug heeft en ook goed bergop reed tijdens de hoogtestage in de Sierra Nevada, werd hij beloond met een plekje in de Franse rittenkoers. "Ik had zelf ook niet verwacht dat ik dit jaar al de Tour zou rijden, maar intussen ben ik al gewend aan het idee. Bovendien is het ook een Tourstart in België en dat maakt het extra bijzonder. Zo vaak doen die kansen zich niet voor en ik ben blij dat ik er bij ben. Je voelt toch dat het leeft. Heel veel mensen spreken me er over aan, het is bijna het enige waar momenteel over gesproken wordt, maar dat is ook logisch, België is een beetje wielergek. Al vergeten ze misschien soms dat het maar een koers is."

Van Aert won twee ritten in de Dauphiné, de tijdrit en een massasprint. Hij mocht ook huiswaarts keren met de puntentrui. Daarna kroonde hij zich ook tot Belgisch kampioen tijdrijden. "De conditie is alvast goed. Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen. Ik heb in deze Tour niet veel persoonlijke ambitie. In de eerste plaats wil ik steun bieden aan de sprinttrein van Dylan Groenewegen en aan Steven Kruijswijk, in de vlakke ritten en overgangsritten. Wie weet dient zich af en toe een kans aan, maar daar ben ik nu nog niet mee bezig. Al neemt dat niet weg dat ik zo'n kans dan wel wil grijpen. Ik wil de Tour ook uitrijden, dat is mijn persoonlijke ambitie. Het wordt een zware Tour. Er wordt altijd gezegd dat je daar als renner sterker van wordt en ik hoop dat dat zo is. Ik ben voorzichtig in mijn uitspraken, dit is toch de Tour, ik weet niet waar ik me aan moet verwachten."

Ook al won hij zelf een sprint in de Dauphiné, voor Van Aert blijft Groenewegen kopman nummer een voor de massasprints. "Dylan heeft al vaak genoeg bewezen dat hij één van de snelste jongens van het peloton is. Hij is onze grootste kans op succes en dus trekken we zijn kaart. Dylan heeft een vaste lead-out met Mike (Teunissen) en Amund (Grondahl Jansen). Mijn rol wordt om dat treintje in goede positie in de laatste kilometer af te zetten. Het is ons doel om zaterdag de rit te winnen met Dylan en het geel te pakken. Daarna volgt dan de ploegentijdrit, daar zal ik met Tony (Martin) een belangrijke rol vertolken."

"Naar de tijdrit in Pau kijk ik wel uit. Daar moet ik met niemand rekening houden. Gewoon zelf hard trappen. Ik ben benieuwd hoe dat zal verlopen. We zijn dan toch al in de tweede week. Het zal sowieso mooi zijn om die dag in de Belgische trui te rijden. Ik hoop op een goede uitslag, maar weet niet wat ik mag verwachten en hoe fris ik zal zijn in die tweede week.”

