VIDEO. Tour-favorieten Bernal en Thomas trainen met tijdritfiets, Pinot: “Ik ben heel gefrustreerd” XC

16 juli 2019

De troepen van Team Ineos vertrokken vanochtend op de rustdag van de Tour voor een trainingstochtje. Ietwat opvallend: kopmannen Geraint Thomas en Egan Bernal kropen op hun tijdritfiets. De Brit en Colombiaan willen vrijdag namelijk schitteren in de individuele tijdrit van de Ronde van Frankrijk. Die tijdrit -met start en finish in Pau- is 27,2 kilometer lang. Een belangrijke dag voor de klassementsmannen.

Op de persbabbel vertelde Thomas dat hij in een bubbel leeft. “Ik kijk niet naar de sociale media en lees niets van alles wat er rond de wedstrijd hangt. Ik geniet er tot nu toe van", klonk het bij de titelverdediger. “We staan momenteel tweede en derde in het klassement. Daar mogen we tevreden mee zijn”, vertelde Bernal, de andere kopman van Ineos. “Het waren al zware dagen. We zullen zien wat er in het tweede deel met onze goede posities gaat gebeuren.”

