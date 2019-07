VIDEO. Topfavoriet Groenewegen smakt met finish in zicht tegen asfalt, ook Fuglsang loopt averij op DMM/GVS

06 juli 2019

17u15

Hij was de topfavoriet voor ritwinst en geel, maar Dylan Groenewegen smakte op twee kilometer van de finish tegen het asfalt. “De finishlijn ligt me nog beter dan ik dacht”, sprak de snelle Nederlander voor de start in Brussel. Maar zover kwam het dus niet. De overwinning bleef wel binnen Jumbo-Visma, want als een duivel uit een doosje knalde Mike Teunissen naar de zege. Nederland dus tóch boven. Groenewegen zat na zijn valpartij snel weer recht, afwachten hoe het verdict luidt.

Bloed bij Fuglsang

Niet alleen Dylan Groenewegen ging in Brussel tegen de grond. Net voor het binnenrijden van de binnenstad kwam ook Jakob Fuglsang ten val. De Deense favoriet op de eindzege kwam na een slipper over de stoeprond met enkele anderen ten val. Aanvankelijk leek hij snel verder te kunnen, tot bleek dat de Astana-kopman hevig bloedde aan zijn wenkbrauw.

Op 20 kilometer van de meet zette de Astana-armada een flinke inhaaljacht in op het peloton. Het zag er even benard uit, maar op tien kilometer van de meet kon Fuglsang terugkeren. De Deen ging meteen op zoek naar de wedstrijdarts. Het bloeden werd gestelpt, maar na de rit werd hij wel overgebracht naar het ziekenhuis.

