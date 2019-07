VIDEO. Stig Broeckx aanwezig in de Tour: “Heel mooi hier” Redactie

18 juli 2019

11u44

Bron: VTM 0

Stig Broeckx belandde in 2016 in een diepe coma, vandaag bezoekt de 29-jarige ex-renner de Tour de France. “Het is heel mooi hier. Toen ik hier aankwam, was het meteen champagne (Caleb Ewan won gisteren de elfde etappe, red.). Ideaal”, vertelde Broeckx aan VTM NIEUWS. “Straks sta ik op de voorlaatste klim om de renners aan te moedigen. En over de Belgen? Ze zijn supergoed bezig.”

Marc Sergeant: “Stig is een voorbeeld voor velen”