VIDEO. Groenewegen komt met de schrik vrij na stevige smak tegen asfalt, Fuglsang kampt met kneuzingen DMM/GVS/JDK

06 juli 2019

18u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tour de France Hij was de topfavoriet voor ritwinst en geel, maar Dylan Groenewegen smakte op twee kilometer van de finish tegen het asfalt. “Hij heeft een open schaafwonde, ik denk niet dat het een probleem in die mate dat hij niet meer verder kan”, gaf ploegleider van Jumbo-Visma Grischa Niermann in een eerste geruststellende reactie duiding. Achteraf kwam ook het verlossende bericht: geen ernstige verwondingen voor Dylan. Jakob Fuglsang (Astana) viel ook, hij kampt met kneuzingen aan de knie.

‘Man down’, op twee kilometer van de streep. En niet de minste: Dylan Groenewegen, topfavoriet voor de ritzege, De 26-jarige Nederlander moest op de teambus worden behandeld. “Sorry, hij zal niet meer naar buiten komen. Dat gaat gewoon niet”, aldus Jumbo-Vismaploegleider Grischa Niermann, die dan maar zelf de schade meedeelde. “Hij heeft een grote schaafwonde. En er is natuurlijk veel teleurstelling. Hij zat redelijk snel weer in het zadel en reed op eigen kracht naar de finish. Dylan moest ook niet naar het ziekenhuis. Ik denk dus dat hij wel oké is en morgen opnieuw van start kan gaan.” Wat later klonk het ook officieel dat Groenewegen met de schrik vrijkwam en geen ernstige letsels overhield aan de tuimelperte. “Ik kijk uit naar de volgende sprintetappes”, liet hij via de ploeg weten

Maar er was ook ‘een andere kant van het verhaal’, noemde Niermann het toepasselijk. “We hadden namelijk volledig ingezet op Dylan voor de ritzege én de gele trui. Dat lukte niet, door die crash. Dat was heel zuur. Maar wonder boven wonder schakelden we heel snel om en maakte Mike (Teunissen, red.) het alsnog af. Hij verslaat Peter Sagan. Dat hadden we nooit verwacht. We hebben dus alsnog de dagwinst en het geel, maar staan hier een beetje met een dubbel gevoel.”

Bloed bij Fuglsang

Niet alleen Dylan Groenewegen ging in Brussel tegen de grond. Net voor het binnenrijden van de binnenstad kwam ook Jakob Fuglsang ten val. De Deense favoriet op de eindzege kwam na een slipper over de stoeprand met enkele anderen ten val. Aanvankelijk leek hij snel verder te kunnen, tot bleek dat de Astana-kopman hevig bloedde aan zijn wenkbrauw.

Op 20 kilometer van de meet zette de Astana-armada een flinke inhaaljacht in op het peloton. Het zag er even benard uit, maar op tien kilometer van de meet kon Fuglsang terugkeren. De Deen ging meteen op zoek naar de wedstrijdarts en reed de etappe nadien uit. Nadien trok hij naar de mobiele medische unit voor verzorging. “Er zijn kneuzingen aan de knie”, gaf Fuglsang na zijn bezoekje aan. “Het wordt morgen zeker geen makkelijke dag. Iemand viel voor me en ik kon die val niet meer ontwijken.” Ploegbaas Aleksandr Vinokoerov gaf nog mee dat zijn poulain ook drie hechtingen boven het oog kreeg - waar hij eerder stevig aan het bloeden was.

Groenewegen al suelo. Caída muy delante. pic.twitter.com/zjk2DHCdpR Angel Diaz Perez(@ ANGELDIAZ14) link

Nog enkele andere renners kwamen niet ongeschonden uit de eerste rit. Hun toestand:

De val op 15 km van meet:

Koen de Kort (Ned/TFS): meerdere schaafwonden

Damiano Caruso (Ita/TBM): schaafwonden, bloeduitstorting op de linkerbil

De val op 2 km van meet

Matej Mohoric (Sln/TBM), Emanuel Buchmann (Dui/BOH), Lukasz Wisniowski (Pol/CCC): kneuzingen en schaafwonden

Benoit Cosnefroy (Fra/ALM): verwondingen aan linkerelleboog en -schouder, overgebracht voor verder medisch onderzoek

Segunda caída donde uno de las s favoritos para la etapa va al suelo (Groenewegen) pic.twitter.com/QcjAGosyfA Fernando Angel(@ qhubofer) link