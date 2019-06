VIDEO. Gilbert over niet-selectie: “Een grote ontgoocheling, maar ik moet positief blijven” GVS/MG

26 juni 2019

13u02 8 Tour de France Philippe Gilbert heeft voor het eerst gereageerd op zijn niet-Tourselectie. “Dit is een grote ontgoocheling. Maar ik kan er niets aan doen.”

“Dit is een grote ontgoocheling. Maar ik kan er niets aan doen, dus ik moet ermee leren leven”, reageerde onze 36-jarige landgenoot bij VTM NIEUWS. “Vorig jaar moest ik de Tour verlaten door een zware valpartij. Daardoor had ik extra motivatie om dit jaar terug te keren. Daar kwam nog eens bij dat de Tour start in België. Dat maakt het extra spijtig. Maar het seizoen is nog lang en er komen nog mooie doelen aan met bijvoorbeeld het WK op een mooi parcours. Dat is waarschijnlijk één van mijn laatste kansen om nog eens wereldkampioen te kunnen worden. Dus ik blijf positief.”

Eerste supporter

Ook op sociale media reageerde Gilbert al: “Het is met een grote ontgoocheling dat ik moet aankondigen dat ik dit jaar niet deelneem aan de Tour”, opende Gilbert. “Na mijn crash en vroege exit vorig jaar was ik heel gemotiveerd om dit jaar terug te keren. Het zou mijn tiende Tour geweest zijn. Maar jammer genoeg moet ik die plannen uitstellen. De volgende weken zal ik de eerste supporter zijn van de ploeg. Ik wens al mijn teamgenoten veel succes en ik heb er vertrouwen in dat ze mooie resultaten zullen behalen.”