VIDEO. Gilbert grapt na zege Gaviria: "Onze Tour is geslaagd, Patrick. We kunnen naar huis" JDK

07 juli 2018

16u47 0 Tour De France In de openingsetappe van de Tour was het meteen prijs voor Quick.Step Floors. Fernando Gaviria sprintte eenvoudig naar de zege én de gele trui. Ploegmakker Philippe Gilbert was dan ook tevreden. " Op twee kilometer van de streep hadden we nog een man of zes over. Toen wist ik dat we niet meer konden verliezen."

Gilbert deed zijn verhaal van de finale. "Bob (Jungels, red.) en Niki (Terpstra, red.) reden echt snel, nadien nam Lampie (Lampaert, red.) over. En dan was het aan mij. Toen ik Max (Richeze, red.) en Fernando (Gaviria, red.) zag passeren, riep ik dat Sagan in het wiel zat. Dat was een gevaar, maar Gaviria stak erboven uit."

"Dat ik veel in de wind heb gereden? Klopt, maar ik heb dat ook nodig. Ik kan moeilijk van 200 Watt naar 700 Watt gaan. Ik moet eerst vijf à tien minuten in de wind rijden, en dan ben ik pas goed. En ja: de kop is eraf. Onze Tour is geslaagd, Patrick (Lefevere, red.). We kunnen naar huis!”, lachte Gilbert.