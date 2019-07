VIDEO. Eddy Merckx gehuldigd door koning Filip: “Een hele eer” Redactie

05 juli 2019

12u50

Bron: VTM NIEUWS 6 Tour De France Eddy Merckx is met zijn familie en de ploegmaats die hem bijstonden in zijn eerste Tourzege in 1969 door het koningspaar ontvangen op het Kasteel van Laken. Zoals altijd vond Merckx, die zichzelf bovenal een Belg noemt, het een hele eer.

“Ik ben fier dat mijn familie en ploegmaats bij de koning ontvangen zijn. Zij zullen zelf ook heel fier zijn en het wordt een mooie herinnering”, stelt Merckx. “Het is altijd een grote eer om ontvangen te worden en zeker nu ook, want hij heeft persoonlijk een brief gestuurd. Dat is ontroerend.”

Merckx keuvelde samen met koning Filip over zijn enorme wielercarrière, maar bovenal over die eerste Touroverwinning van vijftig jaar geleden. “In ‘69 was koning Filip negen jaar en zat hij in het zuiden van Frankrijk. Daar volgde hij de Ronde van Frankrijk via de radio”, vertelt Merckx.

De Grand Départ van de 106de Ronde van Frankrijk in Brussel staat volledig in het teken van Merckx. “Het is mijn weekend, maar ook dat van Brussel. Ik hoop dat alle mensen zullen genieten van dit feest voor de 50ste verjaardag van mijn eerste Tourzege en de 100ste verjaardag van de gele trui. Het zal een prachtig moment zijn”, besluit Merckx.