VIDEO. Dit eet gewoontedier Thomas De Gendt áltijd voor de koers Nathalie De Bisschop

25 juli 2018

13u15 0 Tour De France Warm weer of koud weer? Dat maakt niet uit voor wielrenner Thomas De Gendt (Lotto Soudal). Élke ochtend eet hij een kommetje met muesli en fruit, drie wentelteefjes en een stuk stokbrood met twee spiegeleitjes. Dat vertelt hij net voor de zeventiende etappe van de Tour de France tijdens een Facebook Live met VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn.

Elke ochtend eet De Gendt hetzelfde, en dat gaat vervelen. "Ik weet dan wel dat ik altijd genoeg binnen heb", zegt de 31-jarige wielrenner. "In een grote ronde, zeker in de derde week, is het vooral stampen en moet je vooral eten wat je graag eet. En een spiegeleitje met wat brood, dat eet ik echt graag."

Energiegels

Tijdens de koers eet de wielrenner steeds energiegels. "Dat is gewoon snel en gemakkelijk", legt hij uit. "Dan weet ik perfect hoeveel suikers ik binnen heb. Bij een taartje bijvoorbeeld weet ik dat niet exact."

Foodie

De Gendt is bovendien een heuse 'foodie' op sociale media. Hij post er regelmatig foto's van wat hij eet en kookt ook (soms) zelf graag. "Ik kook graag mijn vlees en kruid dat graag", vertelt hij nog. "Af en toe probeer ik eens iets speciaals. Meestal zijn dat dan ovenschotels." Of er een culinaire carrière in hem zit na zijn wielercarrière? "Dat denk ik niet", zegt hij lachend.

Dinner time! 🍽 Rest day 2: sweet 'n sour veggies & shrimp 🦐 - veal liver, rosemary potatoes and apple-cinnamon - gluten free pizza 🍕 - passion fruit-coconut dessert #TDF2018 pic.twitter.com/40BWtBKXvH Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link