Verzorger Deceuninck-Quick.Step geeft Alaphilippe fikse duw op Galibier, team krijgt boete voor “gevaarlijk gedrag” JH

25 juli 2019

21u20 7 Tour de France Met de top in zicht kreeg Julian Alaphilippe het moeilijk op de Col du Galibier. De Fransman kraakte na een aanval van Geraint Thomas. Vervolgens kreeg de renner van Deceuninck-Quick.Step niet alleen enkele duwtjes van fans, ook een verzorger van de ploeg droeg zijn steentje bij.

Op sociale media werden de beelden alvast duchtig besproken. Vraag was of ook de wedstrijdjury hier haar bedenkingen bij zou hebben en de Fransman een eventuele tijdstraf zou opleggen. Niét dus. Deceuninck-Quick.Step kreeg een boete van 500 Zwitserse frank (452 euro) opgelegd voor “gevaarlijk gedrag van een personeelslid van het team op km 188", zo maakte de wedstrijdjury bekend.

De hulp aan Alaphilippe was in elk geval niet zo frappant als de steun aan Primoz Roglic in de voorbije Giro. Toen werd de Sloveen secondelang naar boven geduwd, hij kreeg er een tijdstraf van tien seconden voor.