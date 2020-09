Verschillende tijdritpakken van Roglic en Van Aert ‘talk of the town' in Tour: “En plots naaien ze je even snel in een pakje van de organisatie” Redactie

19 september 2020

15u53

Bron: Eigen berichtgeving, De Telegraaf 4 Tour de France Ook vandaag weer heel wat ogen op Jumbo-Visma in Ook vandaag weer heel wat ogen op Jumbo-Visma in de Tour . Primoz Roglic kan zijn eindzege veiligstellen en tegelijk misschien een gooi doen naar de dagzege. Daarvoor moet hij wel afrekenen met ploegmaats Wout van Aert en Tom Dumoulin, die in tegenstelling tot Roglic in het tijdritpak van de ploeg kunnen rijden. Roglic start als gele trui in een pak dat aangeleverd werd door de organisatie. En dat kan wel een verschil maken.

Jumbo-Visma werkte samen met de Technische Universiteit van Eindhoven en kledingfabrikant AGU om een ‘supersonisch’ tijdritpak te ontwikkelen voor Roglic. In een windtunnel met een pop in kunststof naar het beeld en gelijkenis van Roglic. Maar dat kan de Sloveen van 30 vandaag dus niet dragen.

De renners die een klassement aanvoeren, ook Tadej Pogacar dus, krijgen net als in de gewone ritten een koerspak van de organisatie. Gisteravond trokken mensen van Tour-kledingsponsor Le Coq Sportif naar de hotels om de pakken af te werken volgens de wensen van de renners. Maar ideaal is het nog altijd niet.

“Het is een heel lang proces om een pak sneller te maken en het is dan jammer dat Primoz dat niet mag dragen in de belangrijkste wedstrijd van het jaar”, vertelde Mathieu Heijboer, performance manager bij Jumbo-Visma, erover bij de Nederlandse krant De Telegraaf. “Het is al langer een discussie om gepersonaliseerde tijdritpakken te laten dragen met eigen materiaal. Nu zal Primoz het voordeel van zijn pak uiteraard niet hebben.”

35 seconden

Het pak van Jumbo-Visma zou over 45 minuten 35 seconden voordeel opleveren. Dat tweet ook voormalig specialist Erik Breukink, die spreekt over een “flinke bonus”. De Nederlandse wielerjournalist Thijs Zonneveld volgt hem daar ook in. “Je bent een heel jaar bezig om het best mogelijke pak te maken en dan naaien ze je even snel in een pakje van de organisatie”, tweette hij, die gokt dat het in de tijdrit van vandaag zo’n 30 seconden verschil kan maken. “Maar anderzijds geeft de gele trui wel vleugels...”, merkte Heijboer nog op.

Knalt Roglic ook in het pak van Le Coq Sportif naar de dag- en eindzege? Op DEZE PAGINA krijgt u de komende uren het antwoord op die vraag.

🇫🇷 #TDF2020 @WoutvanAert is getting ready to go on the rollers.



He’ll be off the ramp at 16:36 CET pic.twitter.com/juFQhqgjPE Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

🚴 Ce soir nos couturières de Romilly réalisaient la combinaison sur mesure des Maillot Jaune et Maillot Blanc pour le contre la montre de demain.



Tonight our seamstresses customised the time trial suit of the Yellow and the White Jersey for the race tomorrow.#TDF2020 @LeTour pic.twitter.com/wurxDVYr26 le coq sportif(@ lecoqsportif) link

Hele jaar ben je met je team bezig om het best mogelijke pak te maken. En dan naaien ze je in de Tour even snel in een pakje van de organisatie. https://t.co/gJE5Xfku5J Thijs Zonneveld(@ thijszonneveld) link

