Vermote bekogeld tijdens interview, Theuns boekte zijn eerste profzege na avondje Gentse Feesten Redactie

28 juli 2018

18u18

Bron: VTM Nieuws 0 Tour De France Julien Vermote (Dimension Data) en werd tijdens een interview bekogeld met steentjes. Geen kwaad opzet, maar een grap van Geert Tiebergyn, de verzorger van Greg Van Avermaet.

Tiebergyn kent Vermote al lang, want hij was zijn coach bij de nieuwelingen. Het incident toont aan dat de sfeer er op het einde van de Tour goed inzit. “Ik ben beginnen trainen met hem en hij is een goede vriend geworden”, zegt Vermote over Tierbergyn. “Het is leuk om hem hier tegen te komen, al werkt hij voor een andere ploeg. Vriendschap overtreft de ploegen”, sluit Vermote nog af.

Theuns: "Eerste profkoers gewonnen na Gentse Feesten"

“Ik heb mijn eerste koers bij de profs gewonnen na een avondje Gentse Feesten.” Die opvallende bekentenis doet Edward Theuns (Team Sunweb) in een exclusief interview met VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn.

Of een geboren en getogen Gentenaar als Theuns het niet erg vindt dat hij de Gentse Feesten moest missen door de Tour? “Ik heb spijt dat ik ze mis, maar ik zou de Tour nooit willen laten schieten voor de Gentse Feesten”, zegt Theuns.

Stadsgenoot Tiesj Benoot is wel naar de Gentse Feesten kunnen gaan, maar dat is na een zware val in de Tour. “Ik denk ook dat Tiesj liever in de Tour was gebleven, maar hij zal van de pech een momentje hebben willen maken”, zegt Theuns nog.

Eerste profzege

Als Theuns kon, ging hij elk jaar minstens een avond naar de Gentse Feesten. “Mijn eerste koers ooit bij de profs, een kermiskoers in Westrozebeke, heb ik zelfs gewonnen na een avondje Gentse Feesten.”

Toch houdt hij zich meestal relatief rustig. “Ik weet wel niet of dat nu na de Champs-Élysées ook het geval zal zijn”, geeft Theuns toe.