Verbluffende Alaphilippe sneller dan Thomas en De Gendt in tijdrit, Van Aert geeft op na zware val

19 juli 2019

Julian Alaphilippe heeft de individuele tijdrit in de Tour de France gewonnen. De geletruidrager was liefst veertien seconden sneller dan Geraint Thomas. Thomas De Gendt legde beslag op een knappe derde plek. Wout van Aert werd beschouwd als de grote favoriet, maar moest opgeven na een zware val.

De dertiende etappe van de Tour was een individuele (en heuvelachtige) tijdrit van 27,2 kilometer met start en finish in Pau. “Wout van Aert is de topfavoriet”, klonk het vooraf bij titelverdediger Geraint Thomas. “Het is een lastig parcours, maar ik heb de ambitie om te winnen”, vertelde Van Aert.

Kasper Asgreen zette de eerste richttijd neer. De Deen van Deceuninck-Quick.Step klokte af in 35’52”, ruim een halve minuut sneller dan Chad Haga, die de slottijdrit in de Giro naar zijn hand zette. Toch een kleine verrassing, aangezien Asgreen al heel wat kopwerk heeft verricht in deze Tour.

Nadien rolden twee Belgische kleppers van het startpodium: Van Aert en Thomas De Gendt. Beide heren gingen als een komeet van start, vooral de renner van Lotto-Soudal maakte indruk. En dan gebeurde het moment van de dag: Van Aert kwam in een van de laatste bochten zwaar ten val, met een opgave als gevolg.

Een verbluffende De Gendt realiseerde dan weer de toptijd in Pau: 35’36”. Vervolgens was het uitkijken naar de klassementsmannen. Rigoberto Urán strandde op amper 28 honderdsten van De Gendt. Ook Richie Porte, Thibaut Pinot en Steven Kruijswijk beten hun tanden stuk op de chrono van de Belg.

Maar dan was het de beurt aan Geraint Thomas en Julian Alaphilippe. Al snel werd duidelijk dat de twee zouden strijden voor de ritzege. Het robbertje werd uiteindelijk gewonnen door de indrukwekkende Fransman, die finaal veertien tellen onder de tijd van Thomas dook. De Gendt moest vrede nemen met de derde plaats.