Vanendert hard voor Tourorganisatie na valpartij Gilbert: "Signalisatie in deze Tour is nul" XC

24 juli 2018

21u01

Bron: Belga 1 Tour De France Jelle Vanendert (Lotto Soudal) toonde zich in de zestiende Tourrit door mee te gaan in de vroege vlucht. Hij zou uiteindelijk als dertiende finishen, op 2:09 van winnaar Julian Alaphilippe. Vanendert voelde zich in de Alpen niet al te best en was blij dat hij zich vandaag wel in de kijker kon rijden.

"Het was een zware rit", zei hij na afloop. "Het was echt een strijd om in de vlucht te geraken. Je moest niet enkel goede benen hebben, maar ook een portie geluk. Ik heb geen goede tweede Tourweek achter de rug, moest me beperken tot aanklampen. Vandaag slaagde ik wel in mijn opzet om in de aanval te trekken. Ik had vooraf gezegd dat ik het wilde blijven proberen en ik ben wel blij dat het gelukt is."

"Op de eerste drie tot vier kilometer van de beklimmingen voelde ik me echt wel goed, maar daarna viel ik altijd terug in mijn eigen tempo, kon ik niet harder en dat is het verschil tussen top zijn en gewoon goed. Op de slotklim hing het af van details. Toen er zes man voorop was, kon ik jammer genoeg net niet aansluiten. Anders kon ik misschien meespelen voor een topnotering. Ik bekijk het vervolg van de Tour dag per dag, afhankelijk van de energie die ik over heb. Woensdag zal een ontsnapping alvast geen kans op slagen hebben in die ultrakorte etappe."

Dat was niet het fijnste gevoel", zei Vanendert over de pepperspray onderweg. "Water maakt het in zo'n geval alleen maar erger. Dat is een beetje hetzelfde als een hete peper eten dan. Gelukkig had de dokter oogdruppels bij. Ik draag ook lenzen, anders had het wel vervelend kunnen worden."

Over de val van Gilbert was hij kritisch naar ASO. "Ik vind dat de signalisatie in deze Ronde van Frankrijk echt nul is. Ik verwijt de organisatie dat wel. Het is heel moeilijk in te schatten hoe sommige bochten lopen. Soms wil je dan risico's nemen als je om de overwinning knokt, maar dan zie je niets van signalisatie. Dat gaat drie, vier bochten goed, maar dan word je ineens verrast door een haarspeldbocht en hier is dat niet aangeduid. Dat zou wel moeten. Ik weet van het verleden dat het een gevaarlijke afdaling is en ben wijselijk heel voorzichtig naar beneden gereden."