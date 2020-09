Vandaag nieuwe waaierrit? "Niet veel wind nodig om brokken te maken” JDK/JSU

08 september 2020

07u33 0 Tour De France Code rood vandaag voor de klassementsrenners in de Charente Maritime. En voor één keer heeft dat totaal niets te maken met Covid-19. De tiende rit die ïle d’Oleron verbindt met ïle de Ré kondigt zich aan als een spectaculaire waaiertocht, waarin de Tour misschien niet kan gewonnen maar wel verloren worden.

Van de in totaal 168,5 kilometer tussen ‘La Lumineuse’ en ‘La Blanche’ lopen er slechts een kleine zestig níet langs de Franse westkustlijn. In Royan slaat het peloton even links het binnenland in. En in Rochefort, Marennes en La Rochelle worden de stadscentra aangedaan. Ultrakorte rustpauzes in wat Pyreneeënkoning Tadej Pogačar voor de rest een ‘tricky stage’ noemt. Sinds vorige vrijdag weet de jonge Sloveen wat het is om tijd te verliezen op ogenschijnlijk vlak en makkelijk terrein.

“Dat was anders”, zegt hij. “We maakten daar enkele foutjes. Nu zullen we zeker voorbereid zijn. Het wordt een zware rit. Misschien zelfs zwaarder dan sommige andere die tot dusver de revue zijn gepasseerd. Maar we hebben een sterk team, met ervaren renners. Wegkapiteins Marco Marcato en Alexander Kristoff weten hoe ze met chaos in het peloton moeten omgaan en zullen me goed gepositioneerd houden. (nerveus lachje) Hopelijk waait het toch niet té hard.” Dat Pogačar zich wat dat betreft toch niet te veel illusies moet maken, geeft Wout van Aert aan. Waaien zál het, hoe dan ook. “Misschien niet zo fel als verhoopt. Maar we zijn hier aan de Franse kust. Je kan het wat vergelijken met De Moeren. Er hoeft niet veel wind te staan om brokken te maken. Of ik terug mijn kans mag gaan? Neen, met de gele trui in de ploeg zou het niet logisch zijn om met eigen ambities te starten in zo’n rit. Je weet natuurlijk nooit hoe het loopt, maar mijn prioriteit is om, samen met Martin, Grøndahl Jansen en Gesink, Primož (Roglič, red.) veilig door de dag te loodsen. Ik zal dus wel wat krachten verspillen onderweg.”

Bardet en Uran rekenen op hun Belgische ‘ange gardiens’ Naesen en Keukeleire om deze rit te overleven. En Bernal heeft met Kwiatkowski, Rowe en Van Baarle drie sterke rotsen in de branding. Maar hoeft zich eigenlijk weinig zorgen te maken. Vorig jaar toonde hij zich in Parijs-Nice en de Tour al een volleerde waaierspecialist.