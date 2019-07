Vandaag massaspurt of strooit Côte de Maron roet in het eten? “Je kan er in de problemen geraken” BA/JDK/NVK

09 juli 2019

06u15 0 Tour de France Een vluchtige blik op het parcours van vandaag zegt: massasprint in Nancy. Of kan de puist genaamd Côte de Maron roet in het sprinterseten gooien?

Het is nog niet meteen een Tour voor de rassprinters geweest. Zaterdag ontregelde een valpartij de hele voorbereiding. Gisteren bleken de heuvels richting Épernay véél te pittig voor de snelle mannen. Vandaag kabbelt het naar Nancy. Derde keer, goede keer dan? “Ja”, klinkt het bij het bij de ploegleiders van favorieten Groenewegen, Viviani, Ewan en Sagan. Om stuk voor stuk toe te voegen: “Maar...”

Die maar zit in de slotfase. Op 15 kilometer van de streep is er nog een colletje van categorie 4. Drie keer niets, in normale omstandigheden. Maar deze Tour zit tot dusver niet bepaald verlegen om een verrassing. Kan die Côte de Maron toch voor een schifting zorgen? “Ja, ik denk het wel”, meent Tom Steels. De ploegleider van Deceuninck-Quick.Step vindt het bergje wel “haalbaar voor een sprinter”, maar voegt eraan toe dat “je er als spurter wel in de problemen kan geraken”. Reken maar dat The Wolfpack er rekening mee houdt. “Al kan Viviani als het nodig is verschrikkelijk diep gaan op zulke hellingen. Er zijn niet zo heel veel sprintkansen in deze Tour. Dus deze zullen we moeten grijpen.”

Kevin De Weert, die de ritten voor Lotto-Soudal verkent, is het daar grotendeels mee eens. “Een massasprint is geen zekerheid”, zegt hij. “Veel hangt af van wat de punchers denken.” Op dat vlak heeft de rit van gisteren misschien moed gegeven aan de aanvallers. Ook Alaphilippe en Wellens zagen hoe Caleb Ewan bergop al heel snel moest afhaken. “Maar voor ons is het duidelijk: we mikken voluit op Caleb”, aldus De Weert. “We geloven nog steeds dat er een grote kans is op een massasprint, en daarin is Ewan zeer sterk. Het is onze grootste kans op ritwinst. Maar we kunnen ook mikken op een aanval.”

Hetzelfde geluid klinkt bij Jumbo-Visma. De gele trui voor Teunissen is weg. De rode loper voor Dylan Groenewegen ligt helemaal open. Met twee bedenkingen: “Onze grootste prioriteit is Steven Kruijswijk en zijn plaats in het algemene klassement. Groenewegen is de man op wie we mikken, maar als Kruijswijk om één of andere reden in de problemen zou geraken, zullen we vooral aan hém denken. En daarnaast blijft het afwachten of Dylan van zijn stijfheid verlost geraakt die hij opliep bij zijn valpartij zaterdag.”

Sagan in een zetel

De man voor wie het allemaal weinig uitmaakt, draagt de groene trui. Peter Sagan is een alleskunner. BORA-ploegleider Jan Valach zit dan ook in een zetel: “Kijk. Er zijn hier veel sprintersploegen. Zij zullen bepalen wat er gebeurt. Het parcours in de rit van gisteren was een stuk zwaarder. Dus voor mij is het duidelijk: we gaan naar een massaspurt.

“Maar”, voegt ook Valach toe: “Het maakt ons eerlijk gezegd niet veel uit hoe er gekoerst zal worden. Sprinten we? Prima. Willen de punchers er een harde wedstrijd van maken? Ook goed. Eén ding is zeker: we gaan voor de winst.”