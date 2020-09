Van kwaad naar erger: netelroos voor Quintana, Bernal kampt met rug- en kniepijn Dries Mombert

16 september 2020

07u31 0 Tour de France Het gaat van kwaad naar erger met Tour-titelverdediger Egan Bernal en die andere Colombiaanse topper Nairo Quintana. Die laatste werd opnieuw tijdsverlies aangesmeerd, terwijl Bernal helemaal liet open. Beide heren kampen met lichamelijke ongemakken.

Het is dat Miguel Ángel López nog het sprintje voor de eer tussen de favorieten won, want op weg naar Villard-de-Lans ging het gisteren opnieuw van kwaad naar erger met de Colombianen. Zo verspeelde Nairo Quintana zijn negende plaats in het klassement aan Tom Dumoulin. De Nederlander verloor zeven seconden op de andere favorieten, Quintana kwam op zijn beurt met 35 tellen achterstand op Roglic en co over de meet. De 30-jarige kopman van Arkéa-Samsic beëindigde de rit als 36ste, terwijl hij zondag op Le Grand Colombier ook al 3:50 om de oren kreeg.

In Villard-de-Lans raakte evenwel de oorzaak van Quintana's tijdverliezen bekend. De klimmer raakte in de dertiende rit betrokken bij de valpartij die Bauke Mollema en later ook Romain Bardet de Tour kostte. Quintana kwam er in eerste instantie met schaafwonden en kneuzingen aan zijn knieën en ellebogen van af. Nu zou de Colombiaan ook te kampen hebben met netelroos, een vorm van huiduitslag die kan ontstaan ten gevolge van een infectie aan de wonden.

Nog opvallender was het beeld van Egan Bernal even voor de Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte gisteren. De titelverdediger liet het daar na zijn optater op de Grand Colombier helemaal lopen. Bernal kwam uiteindelijk in de gruppetto in het gezelschap van groene trui Sam Bennett over de meet. Daarbij verloor hij 10:39 op de favorieten voor de eindzege.

Bernal had het na de rit over pijn aan de rug. Door al fietsend te compenseren ontstond er ook pijn aan de knie. "Ik wil wel nog altijd Parijs halen", zei Bernal. Intussen is hij teruggezakt naar een 16de plaats in het klassement op ruim 19 minuten van Primoz Roglic. Het is nog maar de vraag of Ineos Grenadiers de renner uit voorzorg zelf niet uit de Tour zal halen. Het zal in elk geval van Rigoberto Uran of Miguel Ángel López moeten komen, willen de Colombianen nog iets winnen in deze Tour.

Lees ook:

Van Avermaet, Stuyven en Naesen gooien samen de handdoek: “De strijd om groen maakt alles kapot” (+)

Maak kennis met de Col de la Loze, de gruwelijke Alpenklim die de Tour vandaag mogelijk beslist: “Eigenlijk is het té lastig” (+)