Van Impe, laatste Belgische winnaar van de Ronde van Frankrijk, over zijn gedroomde opvolger: “Evenepoel móet geloven dat hij de Tour kan winnen” MCA/GVS

27 juni 2020

19u22 4 Tour de France 27 juni 2020. Zonder corona had Nice vandaag volgelopen voor het startschot van de 107de editie van de Ronde van Frankrijk. Niets van dat: op de Tour de France is het nog twee maanden wachten. VTM Nieuws trok naar Lucien Van Impe (73), de laatste Belgische winnaar van ‘s werelds belangrijkste rittenkoers. “Remco Evenepoel móet geloven dat hij de Tour de France kan winnen.”



Het is inmiddels 44 jaar geleden, de laatste Belgische eindzege in de Tour de France. Op de flanken van de zware Pyreneeëncol de Pla d’Adet stelde Lucien Van Impe zijn eindzege veilig. Nadien volgde de grote leegte voor ons land. Maar er is hoop voor de toekomst, uiteraard wijst Van Impe naar Remco Evenepoel. “Hij is een toptalent, hé. Dat heeft hij al genoeg bewezen. Hij moet zich voorbereiden met de gedachte dat hij de Ronde van Frankrijk of de Ronde van Italië kan winnen. Met zijn capaciteiten en karakter is dat mogelijk. Hij kán dat en moet daar zelf in geloven. Al zijn er ook die Colombianen. Of hij daar tegenop kan in het hooggebergte is nog afwachten...”

We krijgen een rare Tour de France. We gaan renners ontdekken die we nog niet zagen in grote rondes. Maar daardoor krijgen we ook een ongelofelijke Tour Lucien Van Impe

De Tour rijdt Evenepoel dit jaar nog niet, de Giro wel. “Hij kan zich daar testen met de klimmers en zal zich willen bewijzen dat hij klaar is om volgend jaar al naar Frankrijk af te zakken. Hij is bekwaam nu al in de top tien van de Giro te eindigen.”



“Renners ontdekken in deze Tour”

Maar het is dus nog even wachten wat Evenepoel vermag in de Giro (nu van 3 oktober tot en met 25 oktober). De hele wielerkalender is opgeschoven. “Gelukkig koers ik niet meer, want ik zou kapot van nervositeit zijn geweest. Zo zonder voorbereiding... Dat gaat dit jaar een groot probleem worden voor véél renners. Vele verwachte namen gaan niet goed genoeg zijn. We krijgen dus een rare Tour de France. We gaan coureurs ontdekken die we nog niet zagen in grote rondes. Maar daardoor krijgen we ook een ongelofelijke Tour. Alles zal dichter bij elkaar liggen.”



“Hopelijk blijft het virus weg in het peloton”

Zich op deze wijze klaarstomen had alleszins niets voor Van Impe geweest. “Ik had koersen nodig. Kleine rittenkoersen van vijf tot tien dagen. Trainen is nog steeds hetzelfde niet. Deze manier van voorbereiden zou ik niet aangekund hebben.” De Tour was dan ook álles voor hem. “Had die Ronde van Frankrijk niet bestaan, had ik nooit coureur geworden.” Dus kijkt Van Impe reikhalzend uit naar de hervatting van het wielerseizoen, op 1 augustus. “Het kan niet vroeg genoeg komen.” Al is er ook vrees. “Ik hoop van harte dat het virus wegblijft in het peloton. Want als het daar opdoemt, is het gedaan voor het hele seizoen. Dan grijpt de UCI sowieso in.”

