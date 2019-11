Van der Poel lonkt naar Tour de France: “Prestaties van Wout van Aert doen me een beetje dromen” Redactie

21 november 2019

09u45

Bron: NUsport 1 Tour de France De kans is meer dan reëel dat Mathieu van der Poel in 2021 aan de start van de Tour de France verschijnt. Dat zegt de Europees en wereldkampioen veldrijden bij NUsport.

“Volgend jaar zal ik de Tour sowieso niet rijden omdat ik op de mountainbike aan de Spelen wil meedoen en beide evenementen slecht samenvallen op de kalender”, zegt de 24-jarige Van der Poel in het NUsport Jaarboek. “Misschien dat meedoen aan de Ronde van Spanje een optie gaat zijn, maar daar ben ik nog niet mee bezig. Het zou zeker kunnen dat ik in 2021 wel aan de start van de Tour verschijn, maar ook daarover is nog niets beslist.”

Vooral het feit dat Wout van Aert, zijn grote concurrent in het veld, het zo goed deed in de Tour doet ook de Nederlander dromen. “Al zat ik zeker niet met jaloezie te kijken. Het is heel mooi wat hij heeft laten zien. Wout en ik trekken ons aan elkaar op en we halen een hoog niveau. Zijn prestaties in de Tour zijn voor mij een indicatie van wat ik in die wedstrijd zou kunnen uitrichten. Het doet me een beetje dromen. Zo van: als Wout die sprint kan winnen, dan had ik er normaal gesproken ook bij gezeten...”

De kleinzoon van de onlangs overleden Raymond Poulidor, die in het NUsport Jaarboek werd verkozen tot Nederlands Sportman van het Jaar, maakte dit jaar grote sier bij zijn debuut op de weg. Zo won hij de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl; Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Groot-Brittannië.