Van Avermaet ziet mogelijkheden: “Ik was bergop bij de beteren vandaag” JSU/GVS

08 juli 2019

Greg Van Avermaet houdt een goed gevoel over aan de hekelige finale van vandaag. “Ik voelde mij goed op de klimmetjes, ik was bij de beteren bergop. Maar Alaphilippe was outstanding. Hoe ik mij voelde schept mogelijkheden voor de volgende etappes. Ik ben vrij tevreden.”