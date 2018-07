Van Avermaet zevende, maar wel nog in gele trui: "Al wat er nu nog bijkomt, is mooi meegenomen" YP

Bron: Belga 1 Tour De France Greg Van Avermaet (BMC) had graag de handen omhoog gestoken in Quimper, maar hij zette zijn sprint te vroeg aan en eindigde op een zevende stek. Wel behoudt hij de gele trui.

Peter Sagan bedankte Van Avermaet na afloop tijdens enkele interviews. "Hij trok de sprint mooi voor ons aan. Merci". "Tja, dat was niet de bedoeling", merkte de Waaslander op. "Mij was gebrieft dat het in die bocht nog zo'n 250 meter naar de meet was, terwijl het zeker 350 meter was. Dat was gewoon iets te ver, zeker met zo'n rappe mannen in mijn wiel en bovendien had ik net daarvoor ook al dat gaatje gedicht op Philippe Gilbert en dat kostte ook krachten. Ik moest dat wel doen, want hij staat dicht in het klassement en met Phil weet je nooit. Daarna viel het een beetje stil en me daarna herlanceren verliep wat moeizamer. Sagan en Colbrelli kloppen op zo'n finish is niet evident. Peter is gewoon heel sterk en hem lossen is niet gemakkelijk. Zelfs in een bergrit kan hij meeglippen in een ontsnapping en nog punten pakken. Hij is geen gewone jongen en niet voor niets wereldkampioen. Hem lossen in zo'n etappe is moeilijk, dat lukt precies alleen in een ploegentijdrit (lacht, Sagan moest zijn ploegmaten maandag laten rijden) er bestaat daartoe geen strategie en hem op de meet verslaan is ook niet gemakkelijk. Het is spijtig, maar morgen volgt er weer een kans."

Julian Alaphilippe pakte de volle buit, drie seconden bij de bonficatiesprint, Van Avermaet wist er nog twee mee te graaien. "Ik wou die seconden eigenlijk zo goedkoop mogelijk pakken, maar Alaphilippe deed dan mee en dan sprint je, maar al bij al heeft me dat niet veel energie gekost. Ja, hij en Quick-Step Floors zijn duidelijk gemotiveerd om dat geel te pakken. Dat is normaal denk ik, iedereen wil graag die gele trui (Alaphilippe staat nu op zes seconden). Ik beschouw hem wel als de grote favoriet morgen en hij wordt een taaie klant voor het geel, want hij staat dicht. Hij kan zeker die gele trui pakken, maar ik ga op mijn beurt mijn best doen om die te verdedigen en ik heb die etappe ook zelf wel aangestipt."



BMC moet de koers dragen. "Dat hoort bij de gele trui en inderdaad, dat kost iets meer krachten omdat je de wedstrijd moet controleren, maar tegelijkertijd profiteert Richie Porte ook van dit werk, want zo houden we hem vooraan en uit de problemen. De etappe van morgen ligt hem misschien nog iets beter. Ik ben tevreden, ik heb drie dagen de gele trui gehad, al wat er nu nog bijkomt is mooi meegenomen."