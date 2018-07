Van Avermaet wil in 2019 bolletjestrui veroveren in Brussel: "Kijk er naar uit om met de Tour over de Muur te rijden" MDB

28 juli 2018

16u46

Bron: VRT 0 Tour De France De editie van 2018 is nog niet helemaal achter de rug en Greg Van Avermaet richt zijn pijlen al op de Tour de France van 2019. Voor ons land wordt dat namelijk een speciale aangelegenheid, want La Grande Boucle gaat op 6 juli 2019 van start in Brussel. "Misschien kan ik daar de bolletjestrui pakken", vertelde Greg Van Avermaet na zijn tijdrit.

Op 6 juli 2019 zijn alle wielerogen gericht op de Grote Markt van Brussel. Daar wordt het startschot gegeven van de 206de Tour de France. De Muur van Geraardsbergen en de Bosberg worden aangedaan en dat zint Greg Van Avermaet wel. "Ik kijk er vooral naar uit om met de Tour over de Muur en de Bosberg te rijden. Misschien kan ik daar de bolletjestrui pakken", vertelde de renner van BMC aan de VRT. Ook de tweede etappe start en finisht in Brussel. Dan wagen de wielerformaties zich aan een ploegentijdrit.

Uiteraard kan Van Avermaet terugkijken op een uitstekende Tour de France. De olympische kampioen mocht acht keer het podium bestijgen om de gele trui in ontvangst te nemen. "Het was een leuke periode. Ik denk dat er vier of vijf renners de gele trui hebben gedragen en ik droeg hem toch een aantal dagen. Ik ben heel tevreden hoe het verlopen is. De etappe naar Roubaix was echt de max. Jammer dat ik daar tweede werd. Voor de rest denk ik dat we geen reden hebben tot klagen."