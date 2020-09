Van Avermaet tevreden met derde plaats: “Op de col van eerste categorie ben ik doodgegaan” Redactie

03 september 2020

17u18 0 Tour de France Greg Van Avermaet werd vandaag derde in de bergrit naar Mont Aigoual. Hij kon mee ontsnappen in de eerste kilometers en moest uiteindelijk enkel in winnaar Lutsenko en Herrada zijn meerdere erkennen. “Ik ben geklopt door iemand die beter was, daar kan ik perfect mee leven.”

Greg Van Avermaet toonde zich vandaag aanvalslustig en sprong mee in de vroege vlucht, die het uiteindelijk tot het einde uitzong. “Het was één van de sterkste groep vluchters waarmee ik al op pad ben gegaan, eigenlijk een soort elitegroep in de Tour. Dan is het ook een beetje om prestige te doen om daarmee te ontsnappen. Toen ik zag dat Herrada, Lutsenko en Roche mee waren, wist ik dat het niet makkelijk zou worden om de etappe te winnen. Dat zijn wel de betere klimmers. Ik wist sowieso dat we met die groep zeer ver gingen geraken. Vanaf dat we 3 à 4 minuten voorsprong hadden, werd het sowieso heel moeilijk voor het peloton om ons terug te pakken.”

Van Avermaet zat ook even met de gele trui in het achterhoofd. “Ik stond nog redelijk goed in het klassement, dus het was geen slechte kans om iets te proberen. De klassementsrenners hielden het ook rustig, dus er was iets mogelijk. Ik vind dat ik de goede keuze heb gemaakt. Op de col van eerste categorie ben ik uiteindelijk een beetje doodgegaan. Als ik daar heelhuids was over geraakt, lagen er kansen op ritwinst. Maar de sterkste heeft gewonnen en ik heb zelf geen fouten gemaakt, daar kan ik perfect mee leven”, aldus Van Avermaet.

