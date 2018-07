Van Avermaet onthult zijn overige Tour-doelen en waagt zich aan pronostiekje van Rode Duivels GVS

10 juli 2018

10u53

Bron: VTM 1 Tour De France VTM-journalist Merijn Casteleyn haalde in een Facebook Live kersvers gele trui Greg Van Avermaet voor de microfoon. De renner van BMC beantwoordde de vragen van vele nieuwsgierige fans. "Ik heb nog enkele kansen, daarna moet ik in de bergen de perfecte ploegmaat zijn."

Wie is de grote Tour-favoriet volgens Van Avermaet? "Toch wel Vincenzo Nibali. Hij is bijzonder gefocust en heeft zich goed voorbereid op deze Ronde van Frankrijk. Dit parcours is onder meer met de Roubaix-etappe over de kasseien op zijn lijf geschreven. Hij heeft gisteren wel wat seconden verloren in de ploegentijdrit, maar kan dit de volgende etappes zeker goedmaken." Ook Tiesj Benoot zei eerder dat er flink rekening moet gehouden worden met de ‘Haai van Messina’.

Wat voelde onze landgenoot toen hij gisteren in de nieuwe toptijd de finish overschreed? "Ik had veel emoties. En opgelucht ook. Zo een ploegentijdrit is toch altijd een aparte situatie. Zeker omdat je nadien nog uren moet wachten om te weten of je die gele trui verovert. Een speciale ervaring en vooral heel spannend."

De perfecte ploegmaat

"Ik zou sowieso graag nog een rit winnen", gaat Van Avermaet verder over zijn resterende doelen in deze Tour. "De etappe naar Quimper (morgen), de rit met de Mûr de Bretagne (donderdag) en de Roubaix-rit (zondag) liggen me. Misschien kan ik ook wel iets doen in enkele overgangritten. Een ander doel is Richie Porte in Parijs op het podium krijgen. Eigenlijk is onze Tour met een ritzege en een dag in de leiderstrui nu al geslaagd. Maar we gaan er alles aandoen om er nog wat aan toe te voegen. Ikzelf heb nu nog een week met kansen, daarna is het afzien en moet ik vooral in de bergen de perfecte ploegmaat zijn."

Hoe kijkt de BMC-renner uit naar de befaamde kasseienrit naar Roubaix? "Het is mogelijk dat ik zondag win hé. Het gaat een hectische dag zijn. Zoals een klassieker, maar dan 100 kilometer korter. De nervositeit gaat het gevaarlijk maken en ook geluk zal een belangrijke rol spelen. Maar ik heb ervaring met kasseien. Natuurlijk zal ik niet helemaal mijn kans kunnen gaan. Ik moet rekening houden met Porte. We gaan dus wat op twee gedachten spelen. Het beste is dat Richie bij ons blijft en we samen iets kunnen forceren."

Mee naar Qatar

Tot slot: een pronostiek voor vanavond? "0-2 voor de Rode Duivels. Ik heb er een goed oog in. We mogen al tevreden zijn dat we in de halve finale staan. Alles wat er nu extra bijkomt is mooi meegenomen. We mogen de kans uiteraard niet laten liggen." Als tiener leek de Oost-Vlaming voorbestemd om doelman te worden. "Misschien kan ik het volgende WK in Qatar wel mee als derde keeper", grapt Van Avermaet. "Dat valt niet gelijktijdig met de Tour. En ik heb gezien dat de Rode Duivels af en toe eens een ritje maken op de fiets. Ik kan ze op sleeptouw nemen."